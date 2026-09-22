"Está trabado el peronismo y se están cometiendo errores graves", expresó Tomás Rebord

El streamer y conductor Tomás Rebord habló en su ciclo en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, de la interna del peronismo, de la crisis del Gobierno, del surgimiento de Myriam Bregman y los gestos de independencia de Patricia Bullrich.

El lanzamiento como candidato presidencial de Axel Kicillof

Rebord comenzó diciendo: “Axel se lanzó a lo Axel. Se lanzó flojardópodis. 'Cuenten conmigo' es el lanzamiento más raro de la historia. Es la declaración más desconcertante. 'Cuenten conmigo'. ¿Quiénes? ¿Yo? ¿Para qué exactamente? 'Cuenten conmigo'. El liderazgo le dice a la gente qué hacer, no se ofrece a las personas a ver si alguien quiere decirle a él qué hacer”.

Y sumó: “'Cuenten conmigo'. 'Si quieren me llaman'. 'Si les interesa me avisan'. 'Estoy disponible'. 'Available'. Axel Kicillof cambió su estado de WS a disponible. 'Si quieren me llaman'. 'Cualquier cosa me dicen'. ¡¿Qué?! ¿Cómo dice que dice? 'Si les interesa puedo considerarlo'. Es muy raro, es rarísimo, es cómo que no quiere”.

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En ese punto se preguntó: “¿Qué quiere decir 'cuenten conmigo quizás'? Es cómo cuando se juntan tus amigos y vos no querés ir. 'Che, ¿nos vemos el viernes?'. 'Quizás esté ahí, si todos también están'. Si se baja uno no voy ni en ped*. Es raro. No fue lo único que dijo. Dijo que Cristina (Kirchner) está injustamente presa... Acá uno en Youtube me pone: 'Dice cuenten conmigo para que no digan que él en realidad le quiere disputar a Cristina, para que así entonces no puedan decir...'”.

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El influencer ironizó: “¿Están jugando al TEG? ¿Es el truco? ¡Están haciendo política! Que (Axel) diga: 'Voy a ser candidato, síganme'. Es lo que dice un líder... Bueno, la otra aclaración es esta de 'las nuevas canciones': qué Axel dice 'las nuevas canciones se componen de abajo'. Me tienen las pelot*s llenas las nuevas canciones. Fue la chicana más softcore de la historia, ni siquiera fue una chicana. Cuando Axel dijo las nuevas canciones ni siquiera fue una chicana y todos se volvieron locos. Ahora todo se trata si hay nueva canción o no hay nueva canción. Tengo las pelot*as llenas de las nuevas canciones...”

Rebord señaló: “Axel tiene un evidente problema de statement. Axel puede tener info. Axel tiene info, sin dudas, pero tiene un déficit de statement... Lo que debería hacer Axel de callado, muy pacientemente y en secreto, empezar a meterle al gimnasio. No estoy diciendo estar saludable. Estoy diciendo una desconcertante hipertrofia que al resto de los candidatos los desconcierte”.

La recomendación del conductor fue que Axel “tiene que hacer algo raro, tiene que hacer algo que la gente diga 'Uau'. A lo Lula. ¿Viste que Lula hace videos entrenando? Que de repente, y sin contexto, Axel empiece a subir videos haciendo pesas. Sin contexto. Y que no explique, que no dé explicaciones. Eso lo enloquecería a Milei”.

La situación del peronismo

Rebord explicó: “Yo lo que veo es un cuello de botella en el peronismo, veo un Axel que está entrampado también en una discusión interna, no con una vocación de conjunto. Veo a la Cámpora también en un problema para pensar la política. Una Cámpora concebida como trinchera de retaguardia no como puntal de avanzada. Y la problemática de eso es la visión estratégica de Cristina”.

Y agregó: “La Cámpora, como organización de retaguardia y de barricada es prusiana respecto a eso, es una guardia pretoriana de la palabra de Cristina, y eso para mí es lo que distorsiona todo. Hoy tenemos en el peronismo a Axel prelanzado, con un lanzamiento flojardópodis, a Cristina con sed de sangre, y una Cámpora cuya central estratégica es que Cristina sea candidata. La estrategia de la Cámpora es Cristina candidata. La tercera, la histórica. La estratégica de la Cámpora es 'vamos con Cristina al frente'”.

Según el influencer, “básicamente lo que hace la Cámpora es trabar la política, porque existe la posibilidad de que Cristina no pueda ser candidata. Es literalmente poner la traba, trabar la discusión en el peronismo por ocho meses. Se traba la discusión y en definitiva lo que yo leo es meterle un dedo en el ort* a Kicillof. Es decirle a Kicillof: 'Ah, vas a ir contra Cristina, enano'. Y encima Kicillof no termina de decirlo, porque nunca lo quiere decir. 'No cuenten conmigo'. Y es una especie de trampa retórica insoportable que no le importa a nadie. Y eso para mí es muy frustrante. Es insoportable”.

Para Rebord “es Cristina diciendo: 'Si este enano quiere ir y lo quiere hacer sin mi aprobación y sin mi estrategia política va a tener que enfrentarme a mí'. Entonces Axel Kicillof dice: 'Yo no voy a decir nada, no me voy a poner en contra'. Axel no puede desembarazarse de Cristina porque sin Cristina no tiene absolutamente nada. Y en eso está entrampado. Mazza está como el japonés de Los Simpson: 'Este va a hacer algo increíble en algún momento'. Pero está ahí, parado, y tampoco hace nada”.

En ese punto, el conductor volvió al eje central de su exposición: “Hay un cuello de botella al que va el peronismo entrampando la discusión. Ojo que al radicalismo le pasó eso con el liderazgo de Alfonsín durante mucho tiempo. Para mí el debate del peronismo tiene que ser qué le conviene al peronismo. Qué le conviene a los peronistas. Qué proyecto político viable, qué candidato viable logra proyectar en la sociedad civil esperanza y aire de futuro y conducción y posibilidad real de ser candidato”.

El influencer advirtió: “Es como una eterna batalla naval donde nadie se quiere exponer un poquito. Yo creo que la Cámpora va a inflar todo lo que le joda a Kicillof. Esto te explica que la Cámpora hoy vea con buenos ojos a Guillermo Moreno y también a la rusa (Myriam) Bregman... Cristina le tiene bronca al enano. Y Cristina agarra y te dice: 'La rusa me defendió más que Axel'. Cristina te lo dice: 'La rusa me bancó más que Axel'. Eso hace que le caiga bien”.

Rebord advirtió: “¿Eso es estrategia política? Por supuesto que no... Es un problema porque están limitados por revanchas personales... No importa tanto la tendencia que creen que sucede. No pasa por eso”.

Myriam Bregman lo nombró y Santiago Cúneo le respondió machirulo: "Hacete más vedetonga"

El conductor hizo un paréntesis para cuestionar el ataque de Santiago Cúneo contra Myriam Bregman: “Nada le viene mejor a Myriam Bregman que la incorporación del radical Santiago Cúneo al espacio pretendidamente más progresista y nuevas canciones del mundo. 'Prostituta', le dijo. ¿Qué te pasa? Pedí disculpas, bolud*. ¿Qué te pasa? Obviamente siempre fue una expresión marginal de la discusión pública nacional hasta que viene Axel Kicillof y dice: 'Quiero que vengas con nosotros porque estamos ampliando'. ¿Ampliando qué?”.

Rebord señaló: “¿Qué hace Miriam Bregman mientras tanto? La marcha de la Bronca. Y está medio peronismo discutiendo si tiene bronca o no... Las marchas de la bronca son una pelotudez. Eso no es peronismo. Eso no es la construcción del proyecto de país. Lo hacen los troscos y los hippies de Podemos. Nada más. El peronismo nunca fue eso. El peronismo es la administración del poder real para la gente. Seamos grandes. Seamos serios. A la altura de un movimiento histórico que gobernó este país”.

El conductor volvió a indicar que “para mi está trabado el peronismo. Ese es mi diagnóstico. Para mí, en ese mismo proceso se están cometiendo errores severos, errores graves. Axel tiene sus problemas. La rusa mientras tanto te convoca la marcha de la bronca. En el medio la gente se confunde. Cristina súper enojada, levantando cualquier cosa que genere un bardo. Mientras el peronismo está en su mundo de fantasía. Massa es lo más parecido a una visión de conjunto. Guillermo Moreno sigue pontificando, haciendo una tarea noblísima, pero no veo ni una candidatura Guillermo Moreno presidente, ni mucho menos. Está rara la cosa”.

El cuestionamiento al Gobierno

Rebord indicó que “mientras está el peronismo en su cuello de botella, en su discusión interna, completamente trabado, el Gobierno se está corriendo. Hoy, Javier Milei está despidiendo a la gente si miraron mal a su perro en Olivos. Es Calígula. La gente económicamente cada vez peor, cada vez con más bronca, y Patricia Bullrich abriéndose del Gobierno públicamente por querer ajustar la partida de discapacidad”.

Para luego sumar: “O sea, Patricia Bullrich, escuchando un tema de Lali (Espósito). De repente es el rostro humano del Gobierno. ¿Estamos todos locos? Y sale Milei a aclarar que también le gusta Lali. Es realmente Narnia”.

Rebord indicó: “La gente que hace política en serio se nota. Esta mujer, Patricia Bullrich se cargó 4 gobiernos al hombro”.