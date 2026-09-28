Una encuesta midió el impacto de la prohibición de las apuestas online en la pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro

La carrera presidencial en Brasil entró en su última semana con Lula da Silva y Flávio Bolsonaro nuevamente muy cerca en las encuestas. A medida que se acerca la fecha de la primera vuelta, el oficialismo intenta recuperar terreno con decisiones de impacto social y económico, entre ellas la prohibición de la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas deportivas y juegos online, respaldada por el 75% de los brasileños, según un sondeo de AtlasIntel.

A juzgar por los datos de los últimos relevamientos de Quaest y BTG/Nexus, difundidos este lunes y realizados en parte a pocas horas del anuncio, se registró una diferencia mayor a favor de Lula en la primera vuelta, aunque mantuvieron un escenario ajustado ante un eventual balotaje.

En particular, Quaest ubicó al mandatario en 39% frente al 34% de Flávio Bolsonaro. La encuesta fue realizada entre el 24 y el 27 de septiembre, con 2.004 entrevistados y un margen de error de dos puntos porcentuales.

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De acuerdo con la medición anterior, publicada hace una semana, el presidente tenía 37% y el senador del Partido Liberal, 33%. Detrás de ellos aparecen el escritor Augusto Cury, con 4%, y otros candidatos con porcentajes menores.

En un eventual balotaje, en cambio, la diferencia desaparece. Lula y Flávio Bolsonaro obtienen 42% cada uno, mientras que el 13% afirma que votaría en blanco o anularía el voto y el 3% todavía se mantiene indeciso.

También salieron a fijar posición sobre la medida los dos principales candidatos.

Lula defendió la medida, al sostener que el intento de regulación de las apuestas “no funcionó” y que, por ese motivo, decidió cerrar el mercado. Flávio Bolsonaro, en cambio, cuestionó la decisión por haber sido tomada en la última etapa de la campaña y la calificó de “populista, hipócrita y electoralista”.

El candidato del Partido Liberal dijo estar a favor de prohibir los casinos online, pero planteó una diferencia con las apuestas deportivas de cuota fija, cuyo funcionamiento pretende mantener.

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A diferencia de Quaest, la encuesta de BTG/Nexus, difundida este lunes y realizada después del anuncio de Lula, registró un movimiento similar en la intención de voto: Lula pasó de 40% a 42%, mientras que Flávio Bolsonaro se mantuvo en 37%.

La diferencia también se redujo en el escenario de segunda vuelta. Lula obtuvo 46% contra 44% de Flávio, cuando la semana anterior la medición había mostrado 46% contra 45%. En este caso, la diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error.

El impacto económico de la medida

Lo cierto es que el tema también tiene un fuerte impacto económico porque las empresas de apuestas se convirtieron en una fuente importante de financiamiento para el fútbol brasileño, aunque los clubes tienen tiempo hasta el 5 de octubre para mantener los acuerdos publicitarios vigentes.

Al menos 13 de los 20 clubes de la primera división tenían acuerdos comerciales con compañías del sector, según relevamientos publicados antes de la prohibición, mientras que estimaciones periodísticas ubicaron en cientos de millones de reales el valor de esos contratos.

Por eso, clubes como Flamengo y Fluminense cuestionaron la decisión y advirtieron por el impacto sobre sus acuerdos comerciales.

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Desde Flamengo señalaron que el cambio abrupto en el marco regulatorio genera “inseguridad jurídica” y puede favorecer el crecimiento del mercado clandestino, mientras que Fluminense sostuvo que la medida tendrá un impacto directo sobre el fútbol brasileño y los contratos de patrocinio que mantienen los clubes con las empresas del sector.

Fluminense también expresó su preocupación por el cambio de reglas y señaló que una modificación abrupta podía generar perjuicios sobre los contratos y la planificación financiera del club.

ML