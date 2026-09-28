RDC: nuevas revelaciones vinculan al banquero Borcaro con el entorno de Flávio Bolsonaro

Nuevas informaciones surgidas de las investigaciones alrededor del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo controlador del Banco Master, volvieron a generar repercusiones en Brasil y alcanzaron al entorno del candidato presidencial Flávio Bolsonaro. Durante Ronda de Corresponsales, Eleonora Gosman repasó el financiamiento de la película Dark Horse, una operación inmobiliaria y un viaje en un jet que también fue utilizado posteriormente por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

“Donde veamos siempre emerge ese film que es la biografía de Jair Bolsonaro, el padre del actual candidato”, señaló Gosman en +Perfil. Documentos de la Policía Federal indican que Entre Investimentos transfirió alrededor de US$12,3 millones al fondo estadounidense Havengate Development Fund para financiar Dark Horse, mientras Flávio Bolsonaro reconoció públicamente que Vorcaro aportó más de US$12 millones y sostuvo que se trató de una inversión privada legítima.

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“Ese film vuelve a aparecer”, explicó la corresponsal al referirse al entramado empresarial. La conexión con el Primer Comando de la Capital (PCC) requiere una precisión: no está acreditado que Entre Investimentos fuera una estructura del PCC, sino que la compañía transfirió R$26,2 millones a ACX Tecnologia, empresa que, según una investigación de la Policía Civil de San Pablo, habría sido utilizada para lavar dinero de la organización criminal.

“La pregunta es hasta dónde llegan todas estas relaciones”, planteó Gosman. La Policía Federal analiza además la estructura económica de Dark Horse por sospechas de lavado de dinero y consideró llamativas las proyecciones comerciales de la película, que llegaban hasta los US$100 millones de recaudación; esas sospechas forman parte de una investigación y no constituyen una condena contra los involucrados.

Un departamento utilizado por Flávio Bolsonaro

“La pregunta es, ¿perdió plata? ¿O es un lavado que tiene un destino?”, planteó Gosman sobre otra operación que despertó interrogantes. El inmueble había sido comprado en abril de 2025 por Fabiano Zettel, cuñado de Vorcaro, por R$5,5 millones y fue vendido en febrero de 2026 por R$3,5 millones a una empresa de Willer Tomaz, amigo de Flávio Bolsonaro e investigado por la Policía Federal en el caso de los descuentos irregulares del INSS.

“¿Perdió plata?”, insistió Jorge Elías durante el intercambio. Flávio utilizó el departamento durante algunos días de su campaña en San Pablo, aunque las fuentes consultadas por Folha de S.Paulo señalaron que su comité electoral se encontraba a unos cinco minutos del inmueble; la asesoría del candidato no respondió sobre el episodio y Tomaz negó tener relaciones personales o comerciales con Vorcaro y Zettel.

El mismo jet utilizado por Flávio y Moraes

“No deja nadie en pie realmente”, sostuvo Gosman al referirse a la cantidad de figuras que aparecen en las informaciones vinculadas con Vorcaro. La revista piauí reveló que Flávio Bolsonaro viajó en enero de 2025 desde Florida hasta Brasil junto con su familia en un Legacy 650 del que una empresa vinculada a Vorcaro poseía un tercio de las cuotas.

“También aparece Flávio Bolsonaro junto con su familia”, señaló la periodista. La aeronave fue la misma en la que Alexandre de Moraes fue visto meses después, en agosto de 2025; Willer Tomaz, que también era propietario de un tercio del avión, aseguró que él costeó el viaje de Flávio y afirmó que en ese momento desconocía la participación de Vorcaro.

Los vínculos que alcanzan al Poder Judicial

“A mí lo que me sorprende es la suciedad, dicha entre comillas, no sé cómo poner, que distribuye Vorcaro”, afirmó Gosman. Las revelaciones derivadas de mensajes, documentos y registros investigados por la Policía Federal mencionaron relaciones personales o profesionales de Vorcaro con personas cercanas a varios integrantes del Supremo Tribunal Federal, entre ellos Moraes y Kassio Nunes Marques, aunque la existencia de esos contactos no implica por sí misma la comisión de delitos.

“Todo lo que toca se convierte en sospecha o sospechoso”, resumió Elías al describir el clima generado por las investigaciones. En el caso de Flávio Bolsonaro, las revelaciones sobre Dark Horse, el departamento y el jet aparecen ahora en plena campaña presidencial, mientras el candidato sostiene que el financiamiento de la película fue privado y, al conocerse el viaje en la aeronave, ironizó: “Imagina si fuera ahora, habría viajado en el avión de Alexandre de Moraes”.

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