RDE: Milei llevó Malvinas al centro de su discurso ante la ONU y cerró su gira sin una bilateral con Trump

El presidente Javier Milei participó de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas con una agenda marcada por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y el vínculo con Estados Unidos. Durante su paso por Nueva York también participó del encuentro Shield of the Americas, organizado por Washington, aunque esta vez no mantuvo una reunión bilateral con Donald Trump.

“Malvinas es para la Argentina una causa nacional”, sostuvo Milei ante la Asamblea General, donde instó al Reino Unido a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía. El Presidente dedicó casi siete de los aproximadamente 20 minutos de su intervención al tema, de acuerdo con un análisis de Chequeado.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, y va a tomar cartas en el asunto”, afirmó el mandatario. Su intervención se produjo en medio de una escalada diplomática por la exploración petrolera alrededor de las islas y por las sanciones impulsadas por Buenos Aires contra compañías y personas vinculadas con esos proyectos.

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“Malvinas pasa a formar parte del discurso del primer ministro británico”, destacó Cecilia Degl'Innocenti en Ronda de Economistas por +Perfil. El tema también apareció durante el encuentro que el primer ministro británico Andy Burnham mantuvo con Trump en Nueva York, donde ratificó la posición británica sobre la autodeterminación de los habitantes de las islas.

La gira sin una bilateral con Trump

“¿Qué consiguió concretamente el Presidente?”, planteó Santiago Llull al analizar una agenda en la que no se produjo la esperada foto bilateral entre Milei y Trump. El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, confirmó posteriormente que no hubo una reunión formal entre ambos y argumentó que ya mantuvieron numerosos encuentros durante los últimos años.

“Todo tiene que ver con el plan financiero del Gobierno”, sostuvo Pilar Wolffelt al vincular la política exterior con los objetivos económicos de la administración libertaria. Milei sí coincidió con Trump en actividades grupales, entre ellas el Shield of the Americas, donde participó junto a otros mandatarios del continente.

“El contacto con Marco Rubio terminó siendo uno de los encuentros más importantes de la agenda”, señaló Degl'Innocenti. La reunión con el secretario de Estado estadounidense había sido incluida entre las principales actividades del viaje, en un contexto en el que el Gobierno argentino mantiene a Washington como uno de los ejes de su política exterior.

La reacción ante el discurso de Netanyahu

“Fue una escena muy fuerte, una de las perlas que deja la Asamblea General de este año fue justamente la cantidad de delegaciones que dejaron el recinto cuando él toma el atril”, relató Degl'Innocenti sobre la intervención de Benjamin Netanyahu. Decenas de representantes abandonaron el recinto cuando el primer ministro israelí comenzó su discurso, mientras otros permanecieron en sus asientos o expresaron su apoyo.

“La cantidad de delegaciones que dejaron el recinto” adquirió especial relevancia en el análisis por el vínculo estrecho que Milei mantiene con Israel. El Presidente argentino cerró su agenda en Nueva York con una reunión bilateral con Netanyahu en la sede de Naciones Unidas.

“También estuvo ausente Mahmud Abás”, señalaron durante el programa al repasar el escenario diplomático. Estados Unidos volvió a negarle una visa al presidente de la Autoridad Palestina y a otros funcionarios palestinos por segundo año consecutivo, por lo que Abás no pudo asistir personalmente a la Asamblea General.

“Malvinas pasa a formar parte del discurso del primer ministro británico”, había resaltado Degl'Innocenti. La aparición simultánea de la disputa en las agendas argentina, británica y estadounidense dejó al reclamo por las islas como uno de los puntos de mayor peso político de una gira en la que Milei reforzó su vínculo con Washington, pero regresó sin una nueva reunión bilateral con Trump.