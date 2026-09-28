Una encuesta nacional de Trends relevó distintos escenarios electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2027 e incluyó tres posibles ballotages entre Javier Milei y dirigentes del peronismo: Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.

En los tres escenarios planteados, el actual Presidente aparece por encima de su eventual rival. Frente a Kicillof, Milei obtiene el 42% de intención de voto contra el 40% del gobernador bonaerense. El 12% respondió que votaría en blanco o nulo y el 6% no sabe o no contesta.

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Ante un eventual ballotage entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente registra 42%, mientras que la expresidenta alcanza el 39%. En este caso, el 14% se inclina por el voto en blanco o nulo y el 5% no sabe o no contesta.

El tercer escenario enfrenta a Milei con Sergio Massa. Allí, el jefe de Estado llega al 44% y el exministro de Economía al 39%. El 14% optaría por el voto en blanco o nulo y el 3% no sabe o no contesta.

Kicillof aparece como el candidato peronista con mayor respaldo

La encuesta también consultó, entre quienes se identifican como peronistas o kirchneristas, quién debería ser el candidato presidencial de ese espacio.

Axel Kicillof encabeza la medición con el 58% de las respuestas. Sergio Massa aparece segundo, con 17%, seguido por Guillermo Moreno, con 8%; Juan Grabois, con 5%; y Miguel Ángel Pichetto, con 1%. Además, un 8% eligió la opción "Otro", mientras que el 3% respondió que no sabe o no contesta.

La pregunta fue realizada sobre la base del 33% de los encuestados que se identifica como peronista o kirchnerista.

Intención de voto por espacios

Al consultar directamente por los espacios políticos que elegirían en una elección presidencial de 2027, La Libertad Avanza de Javier Milei obtiene el 35% de las respuestas.

El peronismo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof registra el 33%. Más atrás aparecen la izquierda de Myriam Bregman, con 8%, y el PRO de Mauricio Macri, con 7%.

En tanto, Provincias Unidas de Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro alcanza el 2%, mientras que un 4% optaría por otro espacio político y otro 4% por el voto en blanco o nulo. El 7% respondió que no sabe o no contesta.



Milei y Kicillof frente a frente: la encuesta que muestra un cambio en el mapa de imagen positiva

La imagen de los principales dirigentes

El estudio también midió la imagen positiva y negativa de nueve dirigentes políticos. Javier Milei registra 44% de imagen positiva y 55% negativa, con un diferencial de -11 puntos porcentuales. Patricia Bullrich presenta 43% positiva y 54% negativa, también con un diferencial de -11 puntos.

Axel Kicillof alcanza 41% de imagen positiva y 53% negativa, con un diferencial de -12 puntos. Cristina Fernández de Kirchner registra 40% positiva y 59% negativa, con un diferencial de -19 puntos.

Mauricio Macri aparece con 39% de imagen positiva y 58% negativa, también con un diferencial de -19 puntos. Karina Milei registra 27% positiva y 66% negativa, con un diferencial de -39 puntos.

Entre los dirigentes incorporados a la medición como posibles outsiders, Daniel Hadad obtiene 19% de imagen positiva y 27% negativa; Jorge Brito, 16% y 25%, respectivamente; y Dante Gebel, 15% positiva y 32% negativa.

Ficha técnica: La Encuesta Nacional Trends fue realizada entre el 8 y el 17 de septiembre de 2026, con cobertura en la República Argentina. El universo estuvo compuesto por argentinos en condiciones de votar. Se realizaron 2.000 casos, mediante un cuestionario autoadministrado online (CAWI). El diseño muestral fue estratificado, con cuotas por edad, género, región y voto anterior, con posterior ponderación de los resultados.El estudio informa un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,2%.