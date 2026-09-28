Milei viaja a París: 13 gobernadores, bilateral con Macron y las fricciones por la agenda

El presidente Javier Milei intentará posicionar a la Argentina nuevamente como un hub de inversión la semana próxima, cuando encabece en París una nueva edición del “Argentina Week”, evento que concitará la atención del mundo empresario pero que contará a su vez con una nutrida comitiva de al menos 13 gobernadores. También habrá espacio para una bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

Con el escenario doméstico sumando complicaciones tanto en el plano de la economía (el riesgo país acumula subas consecutivas y supera los 550 puntos) como en el de la política, el jefe de Estado argentino buscará sumar musculatura política, respaldo de mandatarios, hiperactividad en el diálogo con el sector privado y el posicionamiento de la Argentina en la capital de la séptima economía a nivel global.

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Quien tendrá un rol destacado es el embajador argentino ante Francia, Ian Sielecki, quien custodia con celo la agenda que se desplegará en la “ciudad de la luz” entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, lo que no ha evitado algún roce con las terminales oficiales en Buenos Aires.

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En la capital argentina miran con recelo los movimientos del joven embajador. “Juega la propia”, explican ante la escueta información que circula desde Francia. Sielecki mantiene un cercano y fluido vínculo con el gobierno francés, fundamentalmente con Macron, pero también con varios de sus funcionarios con quienes compartió años de estudio.

Está previsto que Milei mantenga un encuentro con su par francés el 1 de octubre, cuando lo reciba por la noche en el Palacio del Elíseo. No será la primera vez. Ya sucedió en 2024, en ocasión de los Juegos Olímpicos en la capital francesa. También hubo un encuentro en 2025, pero en aquella ocasión fue en la ciudad de Niza.

De esa manera, el mandatario argentino prolongará su actividad internacional luego de su paso por la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que no pudo obtener una reunión con Donald Trump en el marco del renovado reclamo por Malvinas y tan solo cosechó una bilateral con Benjamín Netanyahu.

En la escasa información que brinda la Casa Rosada trasciende que la delegación argentina estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y por integrantes del gabinete como Luis “Toto” Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques. También viajarán Santiago Bausili, Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, y el amigo del Presidente Diego Sucalesca, a cargo de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior. También estará el Secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

También en el plano doméstico, el Gobierno intentará enviar señales en la antesala de la discusión del Presupuesto 2027, y en momentos en los que asoman frentes complejos con la cuestión de la morosidad y de la discapacidad.

Es por ello que entre los mandatarios confirmados por la Casa Rosada están Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy).

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También irán el cordobés Martín Llaryora (quien evalúa bajarse y enviar una comitiva de ministros), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

A último momento, Jorge Macri, el alcalde porteño decidió que asistirá a París. Irá acompañado por Hernán Lombardi, entre otros.

Quiénes no irán serán el santafesino Maximiliano Pullaro.

La presencia de empresarios contará con Patrick Pouyanné (Total); Horacio Marín (YPF); Marcelo Mindlin (Pampa Energía); Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus); Gary Nagle (Glencore); Héctor Grisi (Santander); Martín Migoya (Globant); Claudio Descalzi (Eni); Ahmed Al Jaber (ADNOC).

Según consignó el portal Infobae, la agenda estará concentrada en tres jornadas. El 30 de septiembre habrá una recepción en la embajada argentina. El 1 de octubre la actividad se concentrará en la sede de la OCDE, en el Château de la Muette, donde hablarán Milei y Caputo y se cerrará la jornada con la cumbre bilateral. El 2 de octubre será el turno de los paneles temáticos: “energía y minerales críticos”, “tecnología”, “inteligencia artificial”, “comercio internacional” y “sector pesquero”. Milei también se hará tiempo para recibir una premiación por el Paris Economic Forum.