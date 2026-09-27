Javier Milei viaja a París: se reúne con Macron y participará de la Argentina Week

Javier Milei tendrá esta semana una agenda internacional centrada en la búsqueda de inversiones y las relaciones con Francia. El Presidente partirá el martes por la noche rumbo a París para participar de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios argentinos con representantes internacionales.

La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre. El momento central será el jueves, cuando Milei dará el discurso de apertura en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y mantendrá un encuentro privado con el presidente francés, Emmanuel Macron.

La Argentina Week: inversiones y sectores estratégicos

El miércoles, después de su llegada a París, Milei participará de una cena de bienvenida en la Embajada argentina. Al día siguiente encabezará la apertura de la Argentina Week en el Château de la Muette, sede de la OCDE.

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El programa estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También habrá paneles sobre energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional, con especial atención a Vaca Muerta, gas, litio, cobre y otros minerales críticos.

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La comitiva incluirá a funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios de distintos sectores. Entre los representantes del sector privado estarán ejecutivos de Pan American Energy, Globant, Pampa Energía, Adecoagro, Cresud y Bagó.

El encuentro con Macron y el cierre de la gira

El jueves, después de las actividades de la Argentina Week, Milei se reunirá en privado con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Luego, el mandatario francés recibirá a la delegación oficial argentina.

Para el viernes están previstos nuevos encuentros sobre tecnología e inteligencia artificial, el sector nuclear y las perspectivas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Milei también participará de una actividad del Foro Económico de París y del cierre de la Argentina Week.

El Presidente partirá de regreso a la Argentina el viernes a las 18 y llegará el sábado a las 10 a la Aeroestación Militar Aeroparque.

La agenda del Gobierno en la Argentina

Mientras Milei esté en Francia, otros funcionarios tendrán actividades en el país. El canciller Pablo Quirno recibirá el lunes las cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler.

El jueves, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará en Rosario de un encuentro de Ministerios Públicos Fiscales sobre la coordinación con las fuerzas de seguridad. Ese mismo día, Patricia Bullrich participará del Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

El viernes, Monteoliva estará en Buenos Aires para el cierre de actividades federales vinculadas con la formación y profesionalización de los sistemas policiales y penitenciarios.

LB/AF