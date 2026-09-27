Esta vez soja: sin shoppings, Milei retuiteó a Fargossi hablando de commodities y Malvinas

Es una hipótesis, pero tal vez resultaba algo complejo conseguir fotos de "shoppings volando de consumo a día 27", incluso "las fuerzas del cielo" ayudaron poco con una noche lluviosa sobre Avenida Corrientes, lo cierto es este finde no hubo elogios al consumo y solo "volaron" el Riesgo País y el avión presidencial de regreso desde Estados Unidos.

Sin embargo, mientras Javier Milei alista valijas para viajar este martes rumbo a París, algo dejó en redes en la mañana del domingo, con un par de retuiteos a mensajes del abogado y diputado Alejandro Fargosi. En su caso no fueron como decíamos centros comerciales con mucha gente, o la avenida Corrientes como publicó Tipito Enojado la semana pasada, sino que se habló de los altos precios de la soja en Chicago, también el del petróleo, y Fargosi destacó que el tema Malvinas haya ganado nuevamente espacio en la agenda general, como consecuencia, claro, de la flamante cruzada de Milei en tal sentido.

En el viaje a EE.UU. Malvinas escasearon sobre Malvinas las buenas noticias, no solo no hubo mensajes de Trump, sino que este se reunió con el premier inglés y reafirmó la histórica alianza que los une desde la Segunda Guerra, pero la mención de Fargosi apuntó a algunas de las repercusiones que ha generado volver esa cuestión malvinera a la superficie política oficialista, posteo que le valió un "MASTERCLASS" de Milei, que al mismo tiempo cuestionó "al ejército de imbéciles que han dicho una cantidad obscena de estupideces..."

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MAGA!", cerró Milei, aunque no pareció mostrar el entusiasmo de otras ocasiones:

Antes, el mismo Fargossi había publicado otro mensaje en el que resaltaba la suba del precio de la soja en Chicago y del petróleo a nivel global, en ese caso basándose en un posteo del licenciado Julián Yosovitch, que hablaba de "viento de cola" para Argentina por las subas de esos commodities. Sobre ese punto fue que Fargosi agregó que "esas noticias positivas internaciones no aparecen", situación que adjudicó a que "no aparecen porque el buen humor social puede beneficiar a Milei", al que arrobó. Mereció su esfuerzo otra replica del Mandatario, dos en menos de una hora, aunque esta vez sin el tope de gama de "masterclass", y con un más escueto, aunque en mayúsculas: "REAL!":

Viendo ese despliegue, el ministro Luis Toto Caputo decidió agregar 'músculo' a esa cruzada matinal, aunque omitió de manera puntual el tema del petróleo (cuyos aumentos suele invocar en ocasiones cuando algunos índices económicos locales no se muestran en sus mejores meses). De todos modos, adhirió al esfuerzo malvinero y de la ONU que había subido Fargosi, señalando "Excelente explicación".

En ese caso Fargosi adjuntaba un video del analista internacional Juan Belikow en un canal de noticias, que destacaba destacar lo importante que es "no serruchar el piso de Milei cuando habla Malvinas", algo que consideraba "saboteador". Además agragaba el especialista citado por Fargosi y elogiado por Caputo que "no importa si se habla ante una sala de la Asamblea de la ONU vacía", ya que "lo importante en Naciones Unidas es lo que se cocina fuera de la sala".

Oría, cinematográfico

Luego del mediodía, exactamente a las 13, el que posteó en redes sociales elogios al Mandatario fue el cineasta Santiago Oría, su jefe de comunicación, subiendo como prueba de la importancia global de Milei un video de "Dr.Clown, PhD", web satírica que ironiza sobre la política, fabrica fakes o videos de IA siempre en tono cómico, y cuyo lema es "Unete a mi circo, y riamos juntos de las cuestiones absurdas del mundo actual".

Allí Oria puntualizó que "el protagonismo de Milei en la escena mundial lo lloran los periodistas locales cuya perspectiva no va mas lejos que su propia nariz", adjuntando el siguiente video de IA de Dr.Clown, PhD::

En su caso, no llegó al Masterclass de Fargosi, pero logró un más que elogiable "FENOMENO BARRIAL" del Mandatario:

No es poco.

Queda cerrar señalando sobre todo el tono general de las respuestas, tanto a Milei, Fargosi, Caputo o el mismo Oría, que no consiguen llegar siquiera al "empate técnico": abundan las críticas, mezclando escepticismo, citando realidades que distan de los bolsillos de foristas y así llegan, en muchos casos, a los insultos.

HB