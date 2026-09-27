La tapa del Diario PERFIL del domingo 27 de septiembre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.177 del Diario PERFIL, de este domingo 27 de septiembre de 2026, un número acompañado por cinco suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos, Marie Claire y El Observador:

El operativo reelección se debilita ante la frágil tregua entre Karina y Patricia. La interna oficialista se densifica a cada instante. No bastan los gestos de buena voluntad de las dos mujeres más poderosas del Gobierno. Este sábado se desató una nueva polémica cuando Bullrich salió a desmarcarse del apoyo de Javier Milei a la condena de la Justicia formoseña a cuatro periodistas. “La libertad de prensa se respeta”, escribió en su cuenta de X, con un mensaje de resonancias múltiples ante un Ejecutivo que no puede esconder sus profundas diferencias.

El abrazo divino a las personas con discapacidad. La visita al Cottolengo Don Orione de León XIV es el mensaje más político del Sumo Pontífice. La Iglesia junto a los más postergados de la sociedad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El top 5 de los senadores con mayores patrimonios. PERFIL accedió a las declaraciones juradas.

En los sectores de la economía que más crecieron se perdieron 3.500 puestos de trabajo.

Kiciillof. Regresó de EE.UU. fortalecido en la interna y con la foto “progre” con Zohran Mamdani.

Endeudados y desocupados. La pobreza subió 4,1 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Séamus A. Power, doctor en Desarrollo Humano Comparado de Chicago.

Triple crimen. Lo que la Justicia encontró y lo que no puede explicar. Todavía persiste una pregunta: ¿por qué las mataron?

Migraña. Afecta a unos cuatro millones de argentinos y tres de cada cuatro de las personas que la padecen son mujeres.

Tres elecciones que marcarán el futuro: Brasil, Israel y EE.UU..

Colapinto cometió en Bakú un grave error que le trajo sanciones y críticas severas.

Rosario Central ganó una final con escándalo y peleas en cancha. Fue 3 a 1 a Estudiantes, con un gran Di María.