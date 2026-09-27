SMN: alerta amarillo por fuertes tormentas para CABA y amplia zona del centro y sur del país

Los avisos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional se sabe, pueden cumpirse o no: los decide finalmente el cielo, que suele ser tan poco comunicativo como caprichoso. Sin embargo, en el caso puntual de este domingo 27 de septiembre, debe destacarse que los especialistas meteorológicos emitieron un "alerta amarillo" para una amplia zona del centro del país, que va desde la Ciudad de Buenos Aires, se extiende a casi toda la mitad norte de la provincia de Buenos Aires, luego sigue hacia pintar del mismo color a las partes sur de las provincias de Santa Fe y Córdoba, en tanto que con Entre Ríos, ya en la zona mesopotámica, la marca no hizo diferenciaciones y el riesgo de soportar tormentas muy fuertes se extendió a esa provincia en forma completa.

El sombrado del mapa lleha también a la parte de La Pampa que linda con Buenos Aires y el sur de Córdoba, además de señalar también a áreas patagónicas de Río Negro y Chubut, mientras que sobre la frontera oeste, lindante con Chile también podrían recibir tomentas fuertes una parte de Neuquén y de la misma Chubut.

En el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires, que soporta lluvia persistente pasadas las 11 de la mañana, se señala que "alerta amarillo por tormentas fuertes para la mañana y tarde", destacándose luego que tales chubascos "podrán ser de variada intensidad, algunas localmente fuertes".

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"Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas", mencionaron con el estilo habitual los especialistas del SMN, estimando que para el caso porteño las precipitaciones podrían llegar a estar entre 20 y 50 milímetros. Hasta allí el aviso, que implica como siempre tomar precauciones especialmente en balcones y edificios en altura, y queda por ver qué hará finalmente el cielo en lo que que queda de este gris fin de semana.