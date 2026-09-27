Encuesta: la mitad de los argentinos que se endeudan tiene más de un empleo

El informe se denomina "La guita, el trabajo y el ahorro", fue realizado por la consultora Sentimientos Públicos durante este mes de septiembre e intenta reflejar las razones por las que la morosidad y el endeudamiento de las familias en la Argentina se transformó en un problema que merece máxima atención y también bucea en las características del empleo, los ingresos, los ahorros y las instituciones encargadas de administrarlos.

Según sus autores, Hernán Vanoli y Juan Bonacci, la encuesta indaga en la transformación que atraviesa en nuestro país el uso del dinero, las aplicaciones tecnológicas que se utilizan para manejarlo y también los cambios que sufre el sistema de protección social de los trabajadores.

Por eso también quedaron bajo análisis la visión sobre el mundo laboral en la actualidad en lo que denominan como “turbo capitalismo volátil”.

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El estudio se hizo durante el mes de septiembre sobre 1.500 casos a nivel nacional, con un margen de error de 3,5% y un intervalo de confianza del 95%.

Se los agrupó por edad: centennials (de 18 a 28 años), millenials (29 a 40), gen X (41 a 55) boomers (56 a 70) y adultos mayores (mayores de 70 años).

La que antes se conocía como changa, tanto en los trabajos formales como en los informales, crece. Cuatro de cada diez asalariados (38,6%) reconocen tener una changa, un segundo empleo o un trabajo a través de aplicaciones. El empleo único es patrimonio de “las generaciones que se formaron en la sociedad salarial: los boomers (personas de 56 y 70 años) y los adultos mayores (los que superan los 70 años) tienen un empleo único. Pero 3 de cada 10 mayores de 55 tienen más de un trabajo

De la consulta surge que casi la mitad de los argentinos (un 47%) está endeudado. ¿Cómo se vincula esto con su situación laboral? La deuda se repite en todas las situaciones ocupacionales pero se agranda el porcentaje entre quienes complementan sus ingresos con changas o aplicaciones. Son 9 de cada 10 los que poseen más de un trabajo y se endeudaron.

El mercado laboral

La mayoría, un 43% a nivel país, prefiere alguna modalidad flexible de trabajo ya sea en blanco o informal. Los Centennials eligen más que el promedio el trabajo en blanco (totalizan un 80% entre los que eligen uno con jefe presencial, 50%, y un híbrido, otro 30%), más aún que los Boomers y Adultos Mayores (los que más vivieron la sociedad salarial). Mientras que los Millennials y los Gen X, las generaciones más laboralmente activas, son las que más desearían algún tipo de formato flexible.

Se da una situación muy particular. Los que desean mayor flexibilidad son los que están dentro del régimen salarial: un 23% quiere trabajar en blanco pero en forma híbrida; un 36% preferiría directamente la informalidad. En cambio, quienes más afuera se encuentran del mercado laboral, se manifiestan a favor de los formatos clásicos: un 51% de los desempleados desea un trabajo en blanco, presencial y con jefe.

Dónde cobrar y dónde guardar los ingresos

Cuando se indagó sobre dónde preferirían cobrar sus ingresos mensualmente apenas la mitad (49,2%) se inclinó por un banco tradicional. Un 19,4% eligió el efectivo, un 15,9 una billetera virtual y a otro 15,5% cualquier opción le pareció igual.

A la hora de administrar ese dinero un 42,7% eligió a un banco, un 28,7% “al colchón” y 27% votó por una Fintech o una billetera virtual. Solo el 1,4% dijo “criptomonedas”.

Cómo invertir

¿En qué vale o valdría más la pena invertir tus ahorros?, fue otra de las preguntas. En este caso se podía optar por más de una alternativa. Comprar un inmueble fue la más elegida con un 35%, la siguió “guardar para la vejez”, con un 30%; comprar dólares, 28%, viajes y turismo, 25%, instrumentos bursátiles, 19% y “vivir bien el momento”, 18%.

Para la consultora en sus conclusiones se apunta que la apuesta por “el ladrillo” es la que “lidera las preferencias en el destino de los ahorros”. Además consignan que “el ahorro para la vejez es elegido por todas las generaciones y es 15 puntos mayor en el interior que en el AMBA, donde más sobreviven la sociedad salarial y las instituciones del siglo XX”.

Con respecto a invertir en otras monedas diferentes al peso de curso legal aparece “el dólar” como “la principal estrategia del circuito blue que guarda en el colchón (43%). Es mayor en el resto de las provincias (32%) que en la Provincia de Buenos Aires y el AMBA (26%)”.

El informe separa a los encuestados por las tres actitudes y usos del dinero entre los argentinos. Un 38% pertenece a “los tradicionales” -con más años, más ricos-, 32% a “los desconfiados” -más pobres, más informales- y 30% a “los digitales”, que son más jóvenes y planificadores.

Sobre la reforma laboral que implemento la administración libertaria el 56% opinó que "el rol de los sindicatos va a ser cada vez más importante en la protección de los trabajadores" y un 66% dijo estar en desacuerdo con la llegada de plataformas chinas como Shein o Temu para mejorar la economía.

Un 64% de los encuestados reconoció que está a favor de eliminar impuestos y burocracia. Esta es una de las demandas que fueron más transversales por clase, generación y región.