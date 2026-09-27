Incendio en el puerto de Olivos: ardió un sector del Club Náutico

Durante la noche de este sábado 26 de septiembre, alrededor de las 20:30, se desató un feroz incendio en la zona del puerto de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López, en el Club Náutico. Hasta el momento no se lograron determinar las causas que originaron el siniestro.



El siniestro, de gran magnitud, provocó una densa columna de humo y tras un aviso a las autoridades se acercaron al lugar varias dotaciones de bomberos con el objetivo de controlar el foco ígneo, cuyas llamas se veían desde distintos puntos de la localidad.

Las primeras informaciones del hecho indicaron que el fuego habría comenzado en el sector de quinchos del Club Náutico Olivos. La institución que se fundó hace más de un siglo está vinculada a la navegación a vela y es conocida por haber formado a varios deportistas que representaron a país en competencias nacionales e internacionales.

En redes sociales no tardaron en difundirse imágenes del feroz incendio en las que se veía que las llamas habían tomado el predio ubicado sobre la costa del Río de la Plata. Desde la institución las autoridades a cargo aún no se pronunciaron sobre el siniestro.

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Los equipos de emergencia que se acercaron al siniestro lograron controlar la situación y no se registraron personas heridas ni lesionadas, quedando el saldo del hecho limitado a daños materiales.

AS / EM