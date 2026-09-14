Recoleta: se incendió un departamento de un edificio en Avenida Callao y Quintana

Un incendio se desató este lunes a la mañana en el cuarto piso de un edificio de 13 pisos ubicado en avenida Callao 1755, casi en la esquina con Quintana, en el barrio porteño de Recoleta. Una persona fue atendida mientras que otra debió ser trasladada al Hospital Fernández debido a la inhalación de humo.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó alrededor de las 6.25 en el living de uno de los departamentos. Ante la presencia de humo, el edificio fue evacuado de manera preventiva y el tránsito sobre la avenida Callao permanecía interrumpido cerca de las 7.

Al lugar arribaron seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas para controlar las llamas. Con el avance de las tareas, la situación logró ser controlada a las 7.40 de la mañana, cuando fuentes del caso confirmaron que el siniestro finalmente fue dominado: “El incendio está controlado. Bomberos está evaluando el edificio para permitir que el resto de los moradores puedan ingresar”, señaló Roberto Cohen, vocero del SAME.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se incendió un edificio lindero a la casa de Cristina Kirchner de San José 1111: hubo 30 vecinos evacuados

En total, cinco personas mayores de edadtuvieron que ser asistidos por el SAME: dos fueron atendidas en el edificio y otras tres personas fueron trasladadas al Hospital Rivadavia por inhalación de humo (un hombre de 30 años, una mujer de 54 años y otra de 85 años), según confirmó el vocero del SAME.

Debido a que el foco se encontraba en el cuarto piso, algunos vecinos de los pisos superiores no pudieron utilizar las escaleras para descender y optaron por subir hacia la terraza para mantenerse alejados del humo, quienes también debieron recibir asistencia médica por inhalación de humo.

Al edificio también trasladaron grúas para rescatar a quienes quedaron atrapados en la altura. En el lugar, también colaboraba personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad.

Por el momento, no se informó el estado de salud de la persona derivada y las autoridades trabajaban para determinar las causas que provocaron el incendio y evaluar posibles daños en el inmueble.

Corte total de la Avenida Callao por el operativo

El despliegue de los equipos de emergencia provocó el corte total de la Avenida Callao a partir de Quintana, con importantes complicaciones para quienes circulan durante la mañana por esa zona de Recoleta.

La presencia de autobombas, ambulancias, móviles policiales y equipamiento de gran porte ocupa buena parte de la calzada mientras continúa el trabajo de los bomberos. Por ese motivo, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternativas hasta que finalice el operativo.

RM