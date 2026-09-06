Incendio en un reconocido restaurante de Puerto Madero: evacuaron a 50 personas

Un incendio se desató este domingo por la tarde en el restaurante Siga la Vaca, ubicado en Puerto Madero, y obligó a evacuar a unas 50 personas. El fuego se inició en el sector de la terraza y provocó una densa columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de la zona.

El episodio ocurrió en el local situado sobre Alicia Moreau de Justo al 1700, entre Rosario Vera Peñaloza y la avenida Juan de Garay. Bomberos y personal del SAME desplegaron un importante operativo para controlar la situación y asistir a quienes habían quedado expuestos al humo.

El fuego comenzó en la campana extractora

De acuerdo con la información oficial, el foco se originó en la campana extractora del restaurante, donde se habría producido una acumulación de grasa que favoreció la propagación de las llamas.

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El fuego quedó concentrado en el sector de la azotea y no alcanzó el salón principal, aunque el humo salió por la chimenea del establecimiento y generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar y en los alrededores.

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Ante la emergencia, el personal del restaurante inició la evacuación preventiva de los clientes. Al tratarse de un domingo por la tarde, el establecimiento tenía una importante cantidad de personas en su interior.

Dos hombres fueron atendidos por el SAME

El operativo incluyó cinco móviles del SAME y personal de Bomberos, que trabajaron en forma simultánea para controlar el incendio y evaluar a los afectados.

Dos hombres mayores de edad tuvieron que recibir asistencia médica luego de haber intentado colaborar con la extinción del fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia. Ambos presentaban exposición al humo.

Los dos fueron atendidos en el lugar y no necesitaron ser trasladados a un hospital. Como medida preventiva, recibieron oxígeno y fueron sometidos a controles médicos, que no detectaron signos de una intoxicación grave.

El incendio fue controlado

Cerca de las 19, el foco había sido controlado y las autoridades confirmaron que las 50 personas que se encontraban en el restaurante habían sido evacuadas.

Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar para completar las tareas correspondientes y verificar que no existieran nuevos focos ni riesgo de propagación.

Siga la Vaca es un reconocido restaurante especializado en parrilla libre y cuenta con distintos locales en Buenos Aires. Su establecimiento de Puerto Madero se encuentra frente al dique y suele recibir una importante cantidad de clientes durante los fines de semana.

LB/AF