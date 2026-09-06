Incendio fatal en Berisso: murió una nena de 6 años tras quedar atrapada en una humilde vivienda

Una nena de 6 años murió este sábado por la noche luego de quedar atrapada en un incendio que destruyó una precaria vivienda del barrio El Carmen, en Berisso. El fuego comenzó minutos antes de las 21 y obligó a desplegar un operativo de emergencia en la zona, mientras los vecinos intentaban alertar a los ocupantes y contener la situación.

El siniestro ocurrió en una construcción ubicada en un asentamiento de la calle 127, entre 88 y 89. La vivienda estaba edificada principalmente con madera y chapa, materiales que favorecieron la rápida propagación de las llamas.

Según las primeras informaciones, fueron los propios vecinos quienes advirtieron el incendio y dieron aviso al sistema de emergencias. Poco después arribaron al lugar dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, pertenecientes a la Estación El Carmen, que comenzaron las tareas para controlar el fuego.

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Una vez que los rescatistas lograron sofocar las llamas, ingresaron a la vivienda para verificar si había personas atrapadas. En una de las habitaciones encontraron a la menor, que no había logrado salir del inmueble. Un médico del SAME constató posteriormente su fallecimiento.

El operativo contó además con la participación de efectivos de la Comisaría Tercera de Berisso y personal de Defensa Civil, que trabajaron en el lugar durante la emergencia. La escena generó conmoción entre los vecinos del barrio, que habían observado cómo el fuego avanzaba rápidamente sobre la precaria construcción.

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La principal hipótesis sobre el origen del incendio

Mientras continúa la investigación para determinar con precisión qué provocó el fuego, una de las hipótesis que tomó fuerza apunta a una vela.

De acuerdo con información difundida por medios locales, la familia no contaba con suministro eléctrico en la vivienda y utilizaba una vela para iluminar el lugar. La sospecha es que el elemento habría caído accidentalmente y generado el foco inicial que luego se extendió por la estructura. Por el momento, esta posibilidad forma parte de las actuaciones y no fue establecida como causa definitiva.

La falta de electricidad y las características de la construcción son dos elementos que quedaron bajo análisis de los investigadores. Al tratarse de una vivienda levantada con madera y chapa, las llamas pudieron propagarse con rapidez y dificultar las posibilidades de escape.

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Cuatro personas fueron asistidas tras el incendio

Además de la muerte de la niña, el operativo derivó en la asistencia médica de otras personas. Según informó TN, cuatro personas fueron trasladadas a un centro de salud: tres menores presentaron principio de asfixia y un adulto sufrió quemaduras en uno de sus brazos. La identidad y el vínculo de ese hombre con la víctima todavía no estaban confirmados.

Sin embargo, otras fuentes locales difundieron una versión diferente y señalaron que la madre de la niña y otro de sus hijos pudieron salir de la vivienda antes de que el fuego avanzara. Por ese motivo, las circunstancias exactas de las personas afectadas y sus respectivos estados de salud continúan siendo materia de verificación.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer cómo se inició el incendio y reconstruir los momentos previos a la muerte de la menor.

Tras el hallazgo del cuerpo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. La investigación busca establecer de manera fehaciente el origen del incendio y descartar cualquier otra hipótesis.

La causa fue caratulada como “Incendio y otros estragos / Averiguación de causales de muerte”, mientras se aguardan las medidas correspondientes para avanzar en la reconstrucción del hecho.

CS