Triple crimen de Florencio Varela: cuatro nuevos detenidos a casi un año de los asesinatos

Cuando faltan pocos días para que se cumpla un año del triple crimen de Florencio Varela, la causa por el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez sumó ahora cuatro nuevos detenidos por orden de la Justicia Federal de Morón tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El operativo, llevado a cabo este entre la noche del viernes y la mañana de este sábado, estuvo a cargo de la DDI La Matanza desde donde se realizaron allanamientos en nueve domicilios ubicados en el Barrio Illia y sobre las calles Carlos Calvo, Lavalle, Defensa y Charrúa.

Triple crimen de Florencio Varela: esperan nuevas pericias y uno de los detenidos pidió prisión domiciliaria

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Durante los operativos de este fin de semana las autoridades secuestraron 22 teléfonos celulares, dos tarjetas SIM dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, incluyendo una pistola Taurus G3XL calibre 9 milímetros con la numeración suprimida y 27 municiones.

Los allanamientos, que incluyeron el restaurante "Tía Doña" de entre las avenidas Riestra y Bonorino y un inmueble en Ezpeleta, partieron de la investigación de una segunda línea operativa y de encubrimiento de la organización narcrocriminal señalada por el triple crimen de Florencio Varela.

Tras los operativos surgieron cuatro nuevos detenidos concretamente un hombre y tres mujeres. El detenido en cuestión es Mansur, de 52 años, identificado por los investigadores como "NN Ramiro", quien habría tenido un rol central en la logística con la que operaba la banda.

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Mansur fue acusado de proporcionarle vehículos a David Gustavo Morales Huamán, conocido como "El loco David", y de entregarle ropa limpia a los autores materiales de los asesinatos para facilitar su fuga. Junto a él también fue detenida Olivera (70), su presunta testaferro.

También fue detenida Chieto (36), esposa del detenido Jesús Mallón Bernave, y Quispe Gallardo (19), expareja de Tony Jansen Victoriano Valverde, conocido tras el caso como "Pequeño J", la joven es acusada de participar del acopio y traslado de drogas y de poner su vivienda a disposición de los miembros de la organización criminal.

En relación a "Pequeño J", entre los elementos secuestrados en los allanamientos apareció una carta manuscrita dirigida a Valverde junto con documentación judicial y una tarjeta SUBE que podría estar vinculada con algunos de los movimientos investigados.

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Los cuatro acusados quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia Federal. Asimismo, se prevé que el lunes 7 de septiembre sean trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria mientras las autoridades continúan intentando localizar a otros prófugos vinculados con la organización. El expediente ya cuenta con 14 sospechosos detenidos por los crímenes perpetrados en septiembre de 2025.

Actualmente la causa, la cual volvió a secreto de sumario por 10 días, se encuentra en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, y también interviene la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta.

AS.