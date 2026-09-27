Accidentes de tránsito: tres de cada cuatro víctimas son varones

Si hubiera que trazar un retrato de las personas con mayor riesgo de morir en un siniestro vial, tendría tres características marcadas: varón, de menos de 35 años y probablemente andaría en motocicleta.

Según una nueva investigación del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la UADE, los hombres representan entre el 75% y el 77% de las víctimas fatales, mientras que las personas de entre 15 y 34 años concentran cuatro de cada diez fallecimientos.

A esos dos factores se suma uno que terminó convirtiéndose en uno de los principales desafíos de la seguridad vial: la moto. Durante 2024, sus usuarios representaron el 46% de todas las víctimas fatales del país. Y el promedio nacional esconde fuertes diferencias regionales: en el NEA y el NOA, los motociclistas llegan a representar el 61% de quienes mueren en el tránsito.

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El dato etario resulta especialmente inquietante porque la siniestralidad golpea con fuerza durante décadas en las que la mortalidad por otras causas suele ser relativamente baja. El informe recuerda que, según la Organización Mundial de la Salud, las lesiones provocadas por el tránsito constituyen la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

En la Argentina, en contraste, los mayores de 65 años representan alrededor del 13% de los fallecidos.

La magnitud global del problema sigue siendo importante. En 2023 murieron 4.369 personas en siniestros viales -unas doce por día- y en 2024 la cifra preliminar descendió a 3.894.

Además, se estima que cada año hay más de 120 mil heridos de distinta gravedad.

También importa dónde y cómo ocurren. El 46% de las muertes se registra en rutas, mientras que algo más de la mitad de los siniestros se produce en colisiones frontales o laterales. Los vuelcos representan el 12% y los atropellamientos de peatones, el 11%.

Aunque los episodios se distribuyen de manera relativamente pareja entre día y noche, los nocturnos tienden a tener consecuencias más severas por una combinación de velocidad y menor visibilidad.

Para los autores del trabajo, buena parte de esa mortalidad no puede adjudicarse a hechos imprevisibles. El informe señala que aproximadamente nueve de cada diez siniestros están vinculados con conductas humanas y ubica al alcohol, la velocidad y el uso del celular entre los desencadenantes.

Un estudio citado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial encontró que el 25,1% de los conductores involucrados en accidentes había consumido alcohol durante las seis horas previas. Y, pese a que el 93% reconoce que manejar alcoholizado incrementa el riesgo, alrededor de uno de cada cinco admitió haberlo hecho.

El celular agrega otro ingrediente al cóctel del riesgo: estudios realizados en CABA encontraron que más del 17% de los conductores estaba utilizando el teléfono mientras manejaba y más del 18% de los peatones lo hacía mientras cruzaba una calle.