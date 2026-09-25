La realidad "al límite" del Cottolengo Don Orione que visitará el Papa León XIV

El papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el próximo 9 de noviembre. Una actividad inédita que planificó el Vaticano para iniciar la gira papal por Argentina que pondrá el foco sobre un gigante de la asistencia de las personas con discapacidad y abrirá su itinerario antes de encabezar la misa central masiva programada en frente al Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo exclusivo con PERFIL, el padre Aníbal Quevedo, consejero provincial de la Obra Don Orione, confirmó la envergadura de una institución que administra doce centros en el país, dos en el exterior, y que asiste a un universo de 1.300 pacientes. Sin embargo, advierte que la llegada de la máxima autoridad católica convivirá de forma directa con la realidad “al límite” de un predio asfixiado por el congelamiento de fondos estatales.

El Cottolengo Don Orione tiene 410 residentes que viven en el predio de 50 hectáreas en Claypole.

A la vez, para el padre Quevedo, la visita papal está ligada de forma directa a la etapa de Jorge Bergoglio al frente del Arzobispado de Buenos Aires y su rol como formador. "Bergolgio siempre hizo que los seminaristas tuvieran una formación y una experiencia de servicio en nuestra casa. Fíjate qué lindo tener un sacerdote formado con una experiencia de servicio en el Cottolengo. Eso era Bergoglio como Arzobispo de Buenos Aires, buscaba siempre que el sacerdote esté formado en acompañar la debilidad de las personas", recordó el sacerdote.

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El diputado Juan Grabois se sumó al análisis de esa herencia formativa del expontífice y enmarcó ante este medio la inminente llegada de León XIV como una continuidad directa de esa misma línea. Para el referente de Argentina Humana, la decisión del papa de pisar el barro de Don Orione representa un mensaje explícito en favor de "una economía al servicio de los pueblos, como decía Francisco, literalmente lo planteaba así, de una economía humana".

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La preparación de la comitiva papal en el territorio de Almirante Brown ocurre en un escenario de ruptura total de los canales de diálogo entre la institución y los funcionarios del Poder Ejecutivo. El director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, relató a PERFIL el endurecimiento discursivo del Gobierno para con el sector de discapacidad y denunció un quiebre en el trato diario por parte de las carteras nacionales.

"Hubo un ninguneo desde el primer día. Nunca estuvimos del todo bien, nunca estuvimos en Disney, pero lo de ahora es tremendo. Y no lo entendemos, porque es un Gobierno que se jacta de tener superávit pero quiere seguir ajustando a los discapacitados, que es la población más vulnerable", afirmó Montero a este medio.

El administrador de la obra describió una interrupción total en las comunicaciones institucionales tras los reclamos por el freno en el suministro de insumos esenciales. "El corte fue de manera abrupta, sin previo aviso. Nosotros presentamos todos los pedidos, siempre entregaban por cuatrimestre, y el último cuatrimestre, el de noviembre, diciembre, enero, febrero, llegó noviembre y no entregaron nada. No contestaron más los mails ni nada", reveló.

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La parálisis no se limitó a los insumos, sino que congeló el ingreso de nuevos pacientes en institución. De acuerdo con el director del servicio, el programa federal Incluir Salud "no entrega medicación, no entrega pañales ni autoriza las prestaciones. Por ejemplo, viene alguien con Incluir Salud a pedir un lugar acá. vos solicitas la prestación y no la autorizan nunca. Queda ahí pendiente, pendiente, pendiente y la familia queda esperando por la vacante. Está paralizado".

La confrontación sumó densidad política ante la estrategia del discurso oficial, que las autoridades del Cottolengo calificaron como una campaña sistemática orientada a deslegitimar los tratamientos médicos de alta complejidad. "Incluso el discurso que usan es como 'vos tenés la culpa', como que te dicen que vos hacés las cosas mal”.

El director agrega: “Cuando fuimos a pelear lo de la medicación ponían en duda los planes de medicación. Nos decían que hay planes que son dudosos. Bueno, vení a auditar si pensás que hay planes dudosos. Pero no vienen. Tienen como una coherencia en este discurso de poner en tela de juicio a las personas con discapacidad y a los trabajadores, pero en realidad son ellos", sentenció Montero.

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La crisis de interlocutores válidos se agudizó de manera drástica en las últimas horas debido a los cimbronazos políticos dentro del propio organigrama de la Casa Rosada. Las mesas técnicas de negociación quedaron desactivadas tras la reciente dimisión del Secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches.

"Tuvimos reuniones con Vilches, pero renunció. De hecho, nos había pedido en la última reunión que le mandemos las recetas y los resúmenes de historia clínica. Pero bueno, ahora renunció y estamos esperando a ver con quién podemos hablar. Porque nosotros venimos reclamando desde noviembre del año pasado y no tenemos ningún tipo de respuesta", reveló Montero.

Juan Grabois tomó la posta del diagnóstico y cruzó las advertencias de los directivos de Don Orione con la realidad de los movimientos sociales en los barrios populares. El dirigente admitió el impacto que le causaron las declaraciones de las autoridades de la obra.

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"Yo lo que leí de Quevedo, que no lo conozco, me golpeó. Porque efectivamente, lo que está pasando en todos los centros de asistencia que abordan el problema de discapacidad, que abordan el problema del consumo de drogas, que abordan la situación de las personas que salen de la cárcel y necesitan reinsertarse, todas esas políticas están desfinanciadas”, dijo el diputado a este medio.

Además, para el legislador “la visibilización y el testimonio es importante, pero también es importante resolver los términos prácticos. Porque el colapso, desde una olla popular hasta una casa de acogida para personas en situación de calle, es absoluto", disparó Grabois.

El laberinto judicial del Cottolengo Don Orione: amparos, embargos y una paradoja fiscal con ARCA

Ante la falta de respuestas del Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades del Cottolengo debieron judicializar el conflicto para garantizar la supervivencia de los residentes. La batalla legal en los tribunales desnudó una estrategia de litigiosidad permanente por parte de los abogados del Estado.

La visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole se da en un marco de ruptura total de los canales de diálogo entre la institución y los funcionarios del Gobierno de Javier Milei.

"Tuvimos que recurrir a la Justicia para lograr que cumplan lo que corresponde. Y bueno, fue apelado el reclamo. Después tuvimos un amparo a favor: le ordenaron al Gobierno que cumpla con la medicación y apelaron de nuevo", relató Montero respecto al derrotero en los tribunales.

"También hay un embargo trabado en la Cámara Federal de Apelaciones, que decía 'Bueno, si no entregás la medicación, tenés que entregar el dinero que corresponde para comprarla'. Pero apelaron ese embargo también. Como que está toda la intención de no cumplir con lo que corresponde”.

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El directivo también revela una diferenciación que el Ejecutivo Nacional hace entre las distintas provincias. “Esto está pasando con las instituciones de la provincia de Buenos Aires. En el resto de las provincias todavía están entregando bien las cosas. Entiendo que debe tener relación con si Nación transfiere los fondos a las provincias", analizó el director.

El ahogo financiero derivó en una paradoja fiscal inédita. Al retrasar el pago de los aranceles por paciente, el propio Estado forzó al Cottolengo Don Orione a incurrir en mora impositiva, obligándola a negociar refinanciaciones con el ARCA y a afrontar punitorios ante el organismo recaudador.

"Y es como medio loco: el Estado, con los recortes y los atrasos, te generan endeudarte con el mismo Estado. Es como raro", describió Montero sobre el laberinto tributario.

Radiografía del Cottolengo Don Orione: aranceles licuados y fuga de profesionales

La pequeña ciudad del Cottolengo de Claypole funciona como un engranaje interdisciplinario amplio de contención y atención a pacientes con discapacidad. Sostener este esquema operativo de lunes a lunes exige una plantilla de 1.100 empleados en relación de dependencia.

En el sector de la salud pública, el proceso de inflación deterioró de forma crítica las escalas salariales. Un auxiliar de asistencia directa —el personal encargado del cuidado directo y cotidiano de los pacientes severos— percibe un sueldo neto de bolsillo que apenas ronda hoy el millón doscientos mil pesos.

La Obra Don Orione tiene 1.100 empleados en relación de dependencia. El salario promedio de un auxiliar de atención directa apenas alcanza el millón doscientos mil pesos.

Por su parte, los profesionales universitarios y terapeutas especializados (psicólogos, kinesiólogos, psicopedagogos) perciben un piso formal de 10.000 a 15.000 pesos por hora de trabajo. "Los médicos un poco más. Pero no son sueldos extraordinarios. De hecho, nos cuesta mucho mantener a los profesionales porque se va deteriorando el sueldo y se terminan yendo. Con nosotros ellos trabajan en relación de dependencia, los profesionales cobran por hora, pero en blanco, no son monotributistas", explica Montero.

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Esta pérdida de competitividad frente al sector privado tradicional se originó en la licuación de las partidas oficiales de la seguridad social. Los aranceles que transfiere el Estado nacional quedaron congelados desde 2024, lo que destruyó la base de cálculo sobre la cual se aplican las paritarias actuales.

"El desfasaje es del 35%. Para que el arancel se adecúe a los costos del servicio se tiene que recomponer en un 30 o 35%, que es lo que se licuó desde 2024 cuando se congelaron los aumentos. Luego surgió la Ley de Emergencia y empezaron a dar aumentos por IPC, pero desde un arancel que quedó devaluado. Entonces te mantienen en esa situación de devaluación arancelaria", explicitó el director.

Las consecuencias de este retraso presupuestario impactan directamente en las condiciones habitacionales y en la incorporación de tecnología médica especializada para los hogares de Almirante Brown. El padre Aníbal Quevedo describió ante este medio cómo el ahogo financiero congela los proyectos de modernización edilicia.

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"El sistema de financiamiento afectado significa que nos gustaría tener más empleados, arreglar las cosas de nuestra institución, tener una mayor tecnología y no lo podemos hacer. Y entiendo que corresponde por el servicio que brindamos. Me gustaría reinvertir en crecer, en proteger el tema edilicio. Entonces ahí se siente que el sistema está quebrado. Vivimos al límite", afirmó el sacerdote orionita.

Quevedo bajó el diagnóstico macroeconómico a un ejemplo concreto de la vida cotidiana dentro de los hogares: "La presión se está trasladando al privado y eso lo nota la familia común que no recibe el pañal para la persona con discapacidad. Imagínate nosotros que tenemos 1100 empleados en blanco”.

Para el sacerdote la cuestión tecnológica también es importante: “Ahí también se nota, en la tecnología. Nos gustaría tener muchas más grúas en nuestras habitaciones, poder pasar a los pacientes de la cama a la silla de ruedas de manera mucho más segura. Ese tipo de tecnología nos viene muy bien".

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Pero la viabilidad del Cottolengo se mantiene en un equilibrio precario debido a que las transferencias del Estado —vía PAMI, IOMA o el programa Incluir Salud— se evaporan de forma inmediata en el pago de salarios, dejando en cero las partidas de infraestructura. "Con lo que se percibe por servicio pagamos las horas, los sueldos y las cargas sociales. Después, si querés reformar algo, mantener el edificio, amortizar vehículos, mantener como corresponden los hogares, ya no alcanza”, detalla el director Montero.

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La asfixia presupuestaria trasladó la discusión del terreno técnico al plano ideológico, confrontando de forma directa las premisas de la doctrina social de la Iglesia Católica con las narrativas fiscales del Poder Ejecutivo. Desde la conducción de Claypole, Montero rechazó el encuadre oficial que califica de delictivo o distorsivo al lema de la equidad distributiva.

"No veníamos de Disney, pero ahora como que se aceleró. Y desde el discurso también. Nunca fue tan violento el discurso como ahora, de poner en tela de juicio o llegar a reprimir a personas con discapacidad. Nunca pasó eso. Y nos preocupa porque tiene que ver con eso de ‘la cultura del descarte’", evaluó el director psicopedagogo.

Frente a las alusiones de Casa Rosada que ligan el concepto de “justicia social” únicamente al sector peronista de la sociedad, Montero reivindicó su raíz teológica universal. "Por eso que venga el papa León XIV trae una visión completamente distinta a lo que están pregonando. Habla de incluir a los más débiles, de construir con ellos una sociedad nueva, pero con ellos no excluyéndolos ni dejándolos atrás. La Iglesia habla de justicia social, y la justicia social no es un concepto propio de un partido político, es un concepto universal", enfatizó.

Por retrasos del Gobierno en el envío de fondos, varios cottolengos se atrasaron en el pago de las cargas sociales de sus empleados. ARCA les reclama punitorios. Una paradoja fiscal inédita.

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Juan Grabois se acopló a la defensa doctrinal citando el texto de la última encíclica del Santo Padre, Magnífica Humanitas, como el marco conceptual que regirá el paso del Vaticano sobre el territorio de la región. El dirigente buscó despartidizar de forma explícita el contenido de la gira para evitar su instrumentalización en la interna local.

"En el centro de la doctrina social de la Iglesia y en el centro de la encíclica del papa León XIV, Magnífica Humanitas, cuando León aborda todos los temas, desde la tecnología de frontera hasta la situación de una aldea remota en algún país africano, en el centro está el principio de justicia social, que es un principio integrante de la doctrina social de la Iglesia y además, de la catadura moral de una sociedad que se mide por cómo trata a los últimos", argumentó Grabois.

El referente de Patria Grande despegó el acontecimiento de la chicana facciosa: "Y que ese mensaje tiene múltiples destinatarios. Cada uno hará la interpretación que tenga que hacer, no creo que sea bueno introducirlo en una cuestión de naturaleza partidaria. Es un mensaje filosófico que debería inspirar a todos los que participamos de la vida pública desde los distintos lugares".

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Grabois apeló ante PERFIL a la simbología bíblica para ilustrar el peso de los colectivos postergados dentro de la estructura de fe. "Las personas con discapacidad son un símbolo muy fuerte desde lo cristiano, porque las curaciones de Jesús eran para las personas que padecían una enfermedad o una discapacidad. A Jesús deciden matarlo cuando le cura la mano a una persona que no podía trabajar", recordó.

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Al ser consultado sobre las herramientas institucionales de la oposición parlamentaria tras el dictamen de mayoría que consensuó La Libertad Avanza con el PRO y la UCR en la Cámara de Diputados —reemplazando la prórroga de la Emergencia en Discapacidad por una ley permanente—, Grabois desestimó un esquema que se agote en el plano legislativo. El dirigente propuso un frente que integre el plano judicial con la movilización social frente al Presupuesto.

"Desde las estrategias, es una tarea social. Es un poco como pasó con la ley de extranjerización de las tierras, que nos hagamos cargo que el territorio es argentino, es nuestro territorio. Pero que también los descartados son argentinos, y es como nuestro territorio, ellos son nuestra patria. Y haciéndonos cargo de eso socialmente vamos a poder condicionar las definiciones de la política", postuló.

Para Grabois: "En discapacidad hicimos un buen trabajo planteando los temas judicialmente, igual que con los ancianos y con las jubilaciones. También ahora aparece otro problema en el presupuesto, que es la eliminación de las becas progresar para los niños y jóvenes más pobres para que puedan terminar su educación”.

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Sin embargo, el legislador advierte que “Hay frentes que se abren permanentemente con un ajuste deshumanizante y la solución que tenemos por delante, desde mi punto de vista, es lograr que la combinación entre la conciencia, la movilización popular y la conquista del Gobierno por parte de una fuerza que tenga la justicia social como principio rector nos permita dar vuelta esta situación de injusticia tremenda".

Pese a la densidad del escenario político, la Iglesia busca preservar el sentido universal del paso del Pontífice por el Cottolengo Don Orione. El padre Aníbal Quevedo remarcó la desproporción numérica de la obra frente al universo global del sector discapacidad, un factor que eleva el carácter simbólico de la elección de Claypole como plataforma pastoral de la gira de León XIV por el país.

"No debemos perder de vista que para nosotros el encuentro del Papa, además de la obra Don Orione, es un encuentro con todas las personas con discapacidad. No es que viene a encontrarse con Don Orione, sino con todas las personas con esa condición y por eso hacemos extensiva la alegría del encuentro y de la visita a todas las personas con discapacidad, a sus familias, a sus seres cercanos y a quienes trabajan día a día en discapacidad. El porcentaje de personas con discapacidad que atiende la Obra Don Orione es ínfimo.”, explica el cura.

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Quevedo aclara que, para él, es un “sesgo” creer que el sumo pontífice visitará el Cottolengo Don Orione exclusivamente por la coyuntura de crisis que atraviesa el sector de discapacidad en el país. “Sería una explicación parcial de la realidad. El Evangelio tiene 2000 años y esta tarea comenzó hace mucho tiempo”.

Y cierra con su visión de por qué León XIV eligió iniciar su gira por Argentina en Claypole: “¿Que vamos a poder estar todos acá?, no. ¿Que nosotros atendemos a todas las personas?, No. ¿Que nosotros atendemos a un porcentaje importante? Tampoco. Pero somos representativos por el tiempo, por la cantidad que somos, y al elegir venir a nuestra casa yo creo que el Papa elige encontrarse con todas las personas con discapacidad".