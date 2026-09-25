El represor Christian von Wernich quiere que lo trasladen a Devoto para recibir la bendición del Papa León XIV

El excapellán de la Policía de la provincia de Buenos Aires Christian von Wernich fue el primer sacerdote católico condenado como colaborador de la dictadura militar. El hombre que alguna vez fue confesor de Ramón Camps hoy pide misericordia del más alto nivel: en una carta dirigida al monseñor Ariel Torrado Mosconi, este miércoles solicitó ser trasladado de la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo a la cárcel de Villa Devoto, mediante un permiso especial, para "estar presente en ese encuentro único con el Sucesor de Pedro", el Papa León XIV.

"Poder participar de este acto tan especial del Papa León XIV gracias a su intercesión pastoral representaría un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal", escribió Von Wernich en su carta a Torrado Mosconi, obispo de Nueve de Julio, difundida por el Foro Argentino de Defensa, una asociación en contra de las penas por los crímenes de lesa humanidad perpetuados en la última dictadura.

Von Wernich refuerza su pedido al señalar su "avanzada edad", su "actual condición de discapacidad motriz" y "los rigores acumulados de tantos años de encierro". Von Wernich colgó el hábito en mayo de 2003 y fue detenido en septiembre de ese mismo año en Chile. El Tribunal Oral Federal 1 de la Plata que por entonces presidía el juez Carlos Rozanski celebró el juicio en su contra en octubre de 2007. Lo culparon de ser coautor de siete homicidios, partícipe de 30 casos de torturas y 42 secuestros cometidos en cinco centros clandestinos de detención, a los que tenía libre acceso como capellán de la Policía bonaerense.

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Fue acusado por el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel de brindar "apoyo espiritual" a los militares que participaban de los vuelos de la muerte y el periodista Jacobo Timerman relató que Von Wernich estaba presente mientras lo torturaban con picana eléctrica. Recibió la condena perpetua. Hoy está preso en la misma unidad VIP que Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason (h).

"Al pertenecer ambas dependencias al mismo sistema, un traslado interno o temporario para una ocasión de tal magnitud resulta perfectamente factible de coordinar por horas durante esa jornada", argumentó en su solicitud a Torrado Mosconi, en referencia a la visita que hará el Papa León XIV a Devoto el miércoles 11 de noviembre a las 8. Hasta hace poco, los genocidas permanecían presos en Ezeiza (donde fueron visitados en julio de 2024 por diputados de La Libertad Avanza), pero por decisión de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, fueron trasladados a Campo de Mayo, donde cuentan con actividades deportivas de élite y de esparcimiento: tenis, teatro, asados. El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata deberá decidir si se aprueba el encuentro entre el represor y la figura máxima de la Iglesia Católica.

La visita del Papa León XIV a la cárcel de Devoto

La visita apostólica a la Argentina fue confirmada de manera oficial el miércoles 5 de agosto de 2026. Pero recién el lunes 21 de septiembre de 2026 se dio a conocer el cronograma detallado de las actividades de León XIV en el país. Uno de los escenarios elegidos es el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, que el Papa visitará el miércoles 11 de noviembre a las 8, antes de trasladarse a Luján.

El Papa León XIV visitará Devoto el miércoles 11 de noviembre a las 8 de la mañana

La decisión vuelve a poner en agenda la situación de las personas privadas de su libertad y la mirada pastoral de la Iglesia sobre quienes se encuentran en contextos de encierro. Se trata de un mandato presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y fue un pilar del pontificado del Papa argentino, Francisco, quien lavó los pies de personas privadas de su libertad en múltiples ocasiones.

Esta compasión católica fue interpretada por Von Wernich como algo posible de dirigirse hacia sí mismo. Sobre la próxima visita de León XIV, en su solicitud escribió: "Uno de sus encuentros más significativos será con los hermanos privados de la libertad en la Cárcel de Devoto. Con todo el fervor de mi vocación sacerdotal en la cual he servido en el pasado como capellán, mi más hondo anhelo espiritual es poder estar presente en ese encuentro único con el Sucesor de Pedro para recibir su bendición tras la prolongada cruz que estoy viviendo".

ML