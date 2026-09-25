Indigencia: “Aumentaron los refugios y aún así hay más gente en situación de calle”

La situación de calle atraviesa un escenario cada vez más complejo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento de las personas que necesitan asistencia convive con una mayor demanda sobre los espacios destinados a contenerlas. Mónica de Russis, directora ejecutiva de la Asociación Civil Amigos en el Camino, advirtió que, pese al crecimiento de los refugios y centros de inclusión social, “no hay vacantes” y cada vez son más las personas que quedan sin una alternativa para pasar la noche. La problemática fue analizada en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).

De Russis, que desde hace 15 años acompaña a personas en situación de calle, describió una realidad que excede a quienes duermen a la intemperie: también se acercan a la organización personas que conservan un techo pero no tienen alimentos para sus familias. Desde las recorridas nocturnas hasta la asistencia social y los programas de inserción laboral, Amigos en el Camino busca responder a una demanda que, según explicó, crece día a día.

Mónica de Russis es una reconocida activista social que ejerce como directora ejecutiva de la Asociación Civil Amigos en el Camino, una organización no gubernamental dedicada a acompañar y asistir a personas en situación de calle en la ciudad autónoma de Buenos Aires. A través de su labor se ha convertido en una voz referente clave para visibilizar la vulnerabilidad social en el ámbito porteño. Lidera las recorridas nocturnas de la ONG, las cuales asisten activamente a más de 1.200 personas de domingos a viernes, distribuyendo viandas, abrigos y forjando un vínculo afectivo con quienes duermen a la intemperie.

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Mónica, muy buenos días, Jorge Fontevecchia la saluda. Estamos llamando hoy un día en que el Observatorio de la UCA, los datos del INDEC, demuestran un aumento de la pobreza a nivel general. No sé si estos datos que arrojan las estadísticas oficiales tienen un correlato con lo que usted ve y palpa diariamente por la calle.

Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Sí, lamentablemente tengo que decir que sí, que las cifras que se difundieron son cifras, hablan de números. Nosotros podemos hablar de personas, de casos concretos, con nombre, con una historia de mucho dolor porque Amigos en el Camino, que es la asociación civil que dirijo, tiene muchos programas para ayudar a personas en situación de calle, uno de ellos las recorridas nocturnas, y vemos diariamente cómo el número sube. Las necesidades de muchas personas que no están en situación de calle, pero que se acercan porque no tienen alimentos, crece día a día y nos deja muchas veces con las manos atadas, sin poder ayudar, con mucha impotencia, porque sentimos que estamos viendo, viviendo una realidad paralela, de mucha necesidad, de muchísima necesidad.

A ver si le interpreto, Mónica. O sea, cuando ustedes se acercan a ayudar, a dar alimento a las personas de calle, personas que no están en calle se acercan a pedirles alimentos también.

Exactamente. Nuestra puerta, en este momento estoy en la sede y seguramente en cualquier momento está tocando el timbre alguien pidiendo un poquito de pan, porque hace uno o dos días que está con mate cocido. Y no está comiendo. Otro de los programas que nosotros llevamos adelante es la Oficina de Trabajo Social. Los días miércoles cada vez la cola es más grande y, por supuesto, que vienen porque nuestro programa está orientado para que puedan acceder a sus derechos, desde el DNI hasta que puedan obtener una PUA ante el Ministerio Público de la Defensa, amparos ante el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, acceder al subsidio, a la ciudadanía porteña, pero la mayoría viene por una bolsa de mercadería, por un plato de comida. Y eso es algo que nos alarma y que nos duele. Nuestras redes sociales, nosotros a través de Instagram, Facebook, X, tenemos mucha llegada y mucha gente nos llama diciendo: “No estoy en situación de calle, pero tengo tantos hijos o estoy discapacitada o soy jubilada”. Y no puedo comer, no puedo comer. Y eso es un golpe al alma.

Mónica, cuéntenos cómo evolucionó esto a lo largo del tiempo. Cuando usted comenzó al frente de Amigos en el Camino, ¿qué año fue?

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Amigos en el Camino este año cumple 15 años. El 2 de octubre de 2011 comenzó Amigos en el Camino con la intención de trabajar, de darle voz a las personas en situación de calle y tratar de ayudarlos de una manera integral, no solo con el plato de comida, que es tan necesario. Pero nuestra idea es ayudar a salir a las personas de situación de calle, acompañarlas. Y bueno, así comenzó Amigos en el Camino. Y a lo largo de estos años fuimos creciendo en programas. En la actualidad tenemos 5 programas para tratar de ayudarles. Los cinco programas son para ayudar de manera distinta. Recorridas Nocturnas es el más conocido. Recorremos la Ciudad de Buenos Aires de domingos a viernes, haciendo circuitos distintos, visitando a más de 1.200 personas. Pero, como mencioné, tenemos el programa de la Oficina de Trabajo Social, el programa Merienda de los Sueños, que es la ayuda a mamás con niños que estuvieron en calle, que ayudamos a salir y que continuamos acompañando a través de procesos muy largos, convirtiéndonos en un programa de trabajo en familia. El programa Acompañar, que ayuda justamente acompañando a los que no pueden, por una discapacidad, por un problema de retraso emocional, cognitivo. Acompañamos a que puedan realizar los trámites, acompañamos cuando están internados en hospital. Hoy tenemos la hermosa noticia de que Rafael, al cual literalmente le salvamos la vida porque estaba en situación de calle, desangrándose por heridas en la pierna, por una úlcera, le amputaron la pierna. Lo seguimos acompañando en el hospital porque no tienen quién les lleve esa botella de agua, les dé ese abrazo, pueda hacer de nexo entre médicos y servicio social. Y en la actualidad, hoy le confirmaron una vacante en un hogar y lo estamos trasladando, llevándole la silla de ruedas, porque para nosotros es muy importante el tema discapacidad. Discapacidad en calle y siempre tenemos ese banco de ortopedia. Y el último programa, porque lo estoy haciendo muy largo, es Zacate, que es tratar de que tengan una inserción laboral, aunque sea muy precarizado el trabajo de delivery. No quiero nombrar la marca más conocida, pero que puedan acceder a una bicicleta, un teléfono, una mochila, candado, para que puedan hacerse esos pesitos para poder quizás alquilar, porque el subsidio habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está congelado desde abril de 2025, en 159 mil pesos, y cualquier habitación, con baño compartido y cocina compartida en la Ciudad de Buenos Aires, sale entre 400 y 500 mil pesos. Entonces, si no tienen un ingreso, es imposible que puedan acceder a alquilar. Por eso, a través del programa Zacate, tratamos de ayudarlos.

Mónica, 15 años. Ustedes cruzaron el final de la presidencia de Cristina Kirchner, la presidencia de Mauricio Macri, la presidencia de Alberto Fernández y estos casi tres años de la presidencia de Milei. ¿Cómo fue cambiando la situación? ¿Hubo momentos mejores, peores? ¿Las situaciones de empeoramiento continuado? Hágame un balance de los 15 años.

Yo puedo hacer un balance con respecto a la problemática de situación de calle. Lo que yo tengo que decir es que nunca decreció el número. Siempre fue un aumento. Más allá de cualquier gestión, el número fue en aumento. Quizás había momentos en los cuales era más fácil acceder a una habitación y a que podamos ayudar a que accedan a ese subsidio habitacional. En la actualidad, creo que es el momento que peor estamos viviendo en la problemática de situación de calle. Porque siempre vamos a escuchar, a veces dicen que son mitos, pero hay una base de realidad. Porque la gente en situación de calle no quiere acceder a los paradores. En este momento se llaman, sí, centros de inclusión social, pero comúnmente la gente los sigue denominando paradores. Y tiene una base de verdad, por supuesto, porque es verdad que hay personas que no se adaptan al sistema, hay personas que están en situación de consumo y, bueno, en estos lugares no se puede consumir y entonces cuesta entrar. Pero también la realidad es que son lugares en los que no se puede consumir. Porque siempre vamos a escuchar que por la complejidad de la problemática hay robos, hay situaciones de violencia y muchas personas prefieren estar en una esquina tranquilos, sin que les roben de sus mismos compañeros, ¿no? O sin pasar situaciones de violencia. Eso es así. Pero también es así que las condiciones de los lugares no son las óptimas. En Ciudad de Buenos Aires se invirtió mucho para ampliar paradores, conviniendo con otras organizaciones, y el número creció. Pero lo que es tremendo es que en la actualidad no hay vacantes. Por más que creció el número de paradores, las personas que quieren ir se quedan más de 24 horas esperando que pase un móvil para que, cuando pase, les diga: “No hay vacantes, no hay vacantes”. Porque no hay vacantes, están desbordados. Por más que creció, porque el número creció significativamente. Entonces duele mucho también cuando todas las noches nos relatan, y en muchas ocasiones fuimos testigos de cómo pasa en espacios públicos. Y ahí está el gran problema, porque la política de esta gestión no quiere que haya personas en situación de calle, porque no debería haber personas en situación de calle, pero la realidad es que no tienen para ofrecer alternativas porque no hay vacantes. Igualmente, los corren de su lugar con violencia, quitándoles sus pertenencias. Entonces es muy doloroso también para las organizaciones que no estamos atravesando un buen momento. ONG como las nuestras, que nunca recibieron un subsidio y que se mantienen gracias al aporte de todas las personas que nos siguen o de empresas comprometidas que tratan de ayudarnos, también están pasando un momento difícil. Cada frazada que compramos, cada par de medias, mochila que podemos acercar, todas las noches vemos cómo se los despojan de esas pertenencias y con violencia. Es frustrante. No sabemos cómo acceder para que esto no siga sucediendo, porque la realidad es que no hay vacantes. Entonces, ¿dónde van a ir las personas en situación de calle? Con la complejidad de que hay nuevas personas en situación de calle que no saben cómo manejarse, que tienen mucha vergüenza. La mayoría de las personas en situación de calle son hombres. El 80% de las personas que visitamos son hombres. Y hombres, a veces, que con mucha vergüenza, porque se quedaron sin empleo, porque se separaron y la familia quedó en el techo que compartían, se esconden. Se esconden porque hay toda una nueva población que no sabe cómo manejarse, que tiene mucho miedo, porque en calle hay muchos peligros, por supuesto, y no sabe cómo pedir ayuda. En estos momentos tratamos de accionar rápidamente porque en ese momento es cuando hay que ayudarlo a salir de calle, pero las condiciones son muy tremendas. Nosotros, como organización, quizás podemos acceder a una vacante porque debo decir que cuando nos comunicamos nos conceden, pero tratar de acceder a una vacante es muy difícil porque nosotros, como organización, tratamos de comprometernos en seguir ayudando a esa persona más allá de esa noche. Pero la realidad es que cientos de personas llaman para concurrir a un parador y no hay. Pusieron unos micros para que puedan pasar la noche en el invierno y hay un centro de día donde las personas van, acuden, pero la mayoría no quiere ir porque está desbordado de personas. Y eso es con lo que nos encontramos todos los días.

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Bueno, Mónica, queríamos ayudar de la forma que nosotros podemos hacer, que es visibilizándolo. Le agradecemos su tarea y nos mantenemos en contacto con ella. Muy gentil.

Muchísimas gracias. Y les pido, porque realmente las ONG estamos pasando, atravesando momentos difíciles, que los que puedan entren en nuestro Instagram, @amigosenelcamino, y puedan colaborar, se los vamos a agradecer mucho. Y si no, si me permite dejar un WhatsApp: 11 39 10 29 98. Si hay empresas solidarias que nos puedan acompañar o cualquier persona que empatice, que piense que, porque realmente a cualquiera le puede pasar o cualquiera puede tener a alguien conocido que esté atravesando el límite antes de caer en situación de calle. Nadie está exento. Si alguien le resuena en el corazón y quiere dar una mano, todos podemos hacer algo desde nuestro lugar. Mientras los que deberían tomar decisiones más a corto, mediano y largo plazo lo hacen o no lo hacen, no importa, cada uno puede hacer algo. Así que con los brazos abiertos los esperamos en Amigos en el Camino, porque entendemos que tenemos que cambiar indiferencia por amor. Y poner ahí esa cuota de nuestra parte para que esta sea una sociedad más justa y solidaria.

Muchísimas gracias, Mónica de Russis, de Amigos en el Camino. Muchas gracias.

Muchísimas gracias.



LMM/MSS