Mapa de la pobreza: cuáles son las regiones más vulnerables según el INDEC

La pobreza alcanzó al 32,3% de los argentinos, mientras que la indigencia se ubicó en 7,5% durante el primer semestre de 2026. Con respecto al segundo semestre de 2025, la incidencia de la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales (p.p.), alcanzando a más de 15 millones de personas.

Por su parte, la indigencia tuvo un aumento de en las personas. "En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un aumento de la pobreza de 3,9 p.p. con respecto al segundo semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, el aumento fue de 4,9 p.p. entre los mismos períodos", informó el INDEC.

La actividad económica cayó 2,9% en julio, según el INDEC

En cuanto a las regiones medidas por el INDEC, los índices de pobreza e indigencia son:

- Noreste: 41,5% y 10,5%

- Cuyo: 36,7% y 5,0%

- Gran Buenos Aires: 32,1% y 8,4%

- Noroeste: 31,5% y 4,3%

- Pampeana: 30,3% y 7,2%

- Patagonia: 28,4% y 4,2%

Las ciudades con mayores y menores índices de pobreza

Los aglomerados con mayor porcentaje de pobreza son:

- Concordia: 56,2%

- Gran Resistencia 48,6%

- Posadas 42,2%

- Corrientes: 41,0%

- Gran Santa Fe: 38,6%

- Santiago del Estero - La Banda: 38,5%

Por otra parte, los aglomerados urbanos con más bajos índices de pobreza son:

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 11,1%

- Neuquén - Plottier: 19,6%

- Mar del Plata: 20,4%

- Gran Rosario: 23,1%

- Río Cuarto: 23,6%

Las causas del aumento de la pobreza, según la UCA

Entre los factores que explican la suba de la pobreza en la primera parte del año, la Universidad Católica remarcó el ajuste de tarifas y de servicios, y el alza de los alquileres.

"Son gastos difíciles de sustituir y crecieron con mayor intensidad que otros precios y que numerosos ingresos familiares. Su mayor peso reduce el ingreso disponible para alimentos y otras necesidades, un efecto que la medición monetaria tradicional capta de manera incompleta cuando cambia la estructura del gasto de los hogares", sostuvo el informe de la UCA.

También le apuntó al menor dinamismo de la actividad y el deterioro de la calidad del empleo.

"La caída desestacionalizada del PIB en el segundo trimestre de 2026 se combina con destrucción de empleo registrado y mayor presencia de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solamente cuántos empleos se generan, sino su productividad, estabilidad y remuneración", explicó.

LM