En París, León XIV habló de IA y criticó la gestación subrogada y la venta de órganos

El papa León XIV está de visita en París y este viernes habló sobre la inteligencia artificial y la importancia de "impedirle el dominio sobre lo humano". A 45 días de su llegada la Argentina, el Sumo Pontífice rechazó además "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada" y "la compra de órganos".

El pontífice estadounidense-peruano, de 71 años, llegó a Francia para un recorrido de cuatro días. Ante el presidente Emmanuel Macron y otras autoridades reunidas en el palacio del Eliseo, advirtió sobre el riesgo de perder "nuestra humanidad en medio del 'paraíso de las máquinas' que invaden y condicionan nuestra vida cotidiana".

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León XIV viene advirtiendo sobre los peligros que implica la falta de control sobre la IA y en mayo abordó el tema en su primera encíclica, Magnifica Humanitas. En esa línea, este viernes llamó a "formar las mentes en un discernimiento ético capaz de distinguir lo que es moralmente bueno", para que el progreso tecnológico esté al servicio de la dignidad humana.

Antes del discurso papal, Macron pidió una "organización internacional" para que los "modelos más avanzados" de inteligencia artificial no terminen "en manos de unos pocos". "La inteligencia artificial debe ser un servidor y no un amo", dijo el mandatario, según la agencia AFP.

Papa León XIV en Francia. Foto: AFP

León XIV calificó "las manipulaciones genéticas, la gestación subrogada, la compra de órganos" y "la oferta de una muerte programada" como "derivas" de la ciencia y la tecnología, que no están guiadas por la conciencia.

El mensaje resonó en forma particular en Francia, que desde marzo de 2023 se convirtió en el primer país en inscribir la "libertad garantizada" a abortar en su Constitución. Además, en julio, aprobó el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido en determinados casos.

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Las palabras del Papa también se pueden interpretar como la previa de su visita a Argentina, prevista para el 8 de noviembre próximo: el presidente Javier Milei se pronunció en varias ocasiones a favor de la idea de vender órganos. Además, la gestación subrogada está en el centro de varios debates, desde la posibilidad de regularla en el Congreso a fallos judiciales que equiparan la práctica a la trata de personas.

León XIV con Emmanuel Macron. Foto: AFP

A siete meses de las elecciones presidenciales en Francia, cruciales para la Unión Europea, León XIV aseguró que "una justa laicidad no consiste en excluir a la religión del espacio público" y abogó por un diálogo "urgente" entre personas de diferentes culturas y religiones. "La tutela del derecho a la vida constituye el fundamento imprescindible de cualquier otro derecho humano", agregó.

"Ante el estruendo de las guerras", el líder de la iglesia católica pontífice pidió a Francia, potencia nuclear, que siga siendo "un incansable artífice de la paz". Y advirtió de la "convicción errónea de que la posesión de armas nucleares sería una garantía de seguridad".