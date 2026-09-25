Donald Trump celebró una cena en la Casa Blanca con Xi Jinping y los grandes referentes de la Inteligencia Artificial

Donald Trump celebró este jueves, en la Casa Blanca, una cena de Estado con el presidente chino, Xi Jinping, de la que también participaron importantes referentes tecnológicos, en especial, figuras destacadas de la Inteligencia Artificial (IA), incluyendo los cofundadores de OpenAI, Greg Brockman y Sam Altman; Elon Musk; el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Dario Amodei, fundador de Anthropic, no estuvo presente en el evento.

Según Clarín, los medios locales remarcaron la ausencia de Amodei porque el empresario pidió más cautela en el desarrollo de la IA por los riesgos que pueden producir sus modelos más avanzados. Trump rechazó este argumento diciendo que Estados Unidos debe sostener la ventaja tecnológica que tiene en este campo sobre China.

Xi Jinping y Donald Trump

Durante los brindis del banquete de gala, el magnate inmobiliario abogó por un “futuro de armonía” porque "el presidente Xi y yo mismo comprendemos que representamos sistemas diferentes, pero que los lazos entre nuestros pueblos perduran”.

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Por su parte, el líder chino indicó que tanto Pekín como Washington tienen "la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano".

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Durante la recepción, el mandatario republicano le regaló a su invitado una estatua de un águila calva, el símbolo nacional de Estados Unidos, y luego lo invitó a contemplar la gigantesca plataforma para helicópteros que mandó construir en la Casa Blanca porque, explicó, Xi Jinping es un “experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito”.

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Mientras tanto, afuera de la Casa Blanca, centenares de manifestantes exigían “libertad para el Tíbet” y para los presos políticos chinos.

La visita del presidente chino terminará este viernes por la mañana.

Xi Jinping y Donald Trump

Los dos pedidos del presidente chino a Trump

Xi Jinping le solicitó este jueves a su par estadounidense “prudencia” sobre la independencia de Taiwán y que dialogue con Irán para terminar la guerra, informó la agencia Xinhua.

El mandatario solicitó que Estados Unidos e Irán resuelvan sus problemas “a través de la negociación lo antes posible”, detalló la agencia estatal china.

HM/DCQ