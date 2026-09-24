Trump recibió con honores militares a Xi Jinping en la Casa Blanca para tratar "temas apremiantes"

Tras recibirlo este miércoles en el aeropuerto, Donald Trump este jueves le abrió las puertas de la Casa Blanca a Xi Jinping, presidente chino, con honores. "Trataremos temas apremiantes", dijo el mandatario de Estados Unidos, quien acudió junto a la primera dama, Melania Trump.

"Durante esta visita también trataremos cuestiones urgentes relacionadas con la seguridad, la tecnología y la superinteligencia", adelantó Donald Trump, en referencia a la inteligencia artificial. El republicano recibió a Xi con una alfombra roja.

Por su parte, Xi destacó que los líderes de las potencias mundiales establecieron una "relación personal", pero reconoció: “Debemos fortalecer la comunicación”. “China y Estados Unidos son países con realidades nacionales diferentes, pero mediante un diálogo franco, profundo y continuo, nuestros dos países pueden comprenderse mejor, buscar puntos en común, dejar de lado las diferencias y construir una confianza mutua”.

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