Estados Unidos amplía su apoyo a la Argentina: las 10 claves del nuevo acuerdo de inversiones

El lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico anunciado en las últimas horas amplía el respaldo económico de Estados Unidos a la Argentina con financiamiento, infraestructura y participación empresaria. El esquema pone el foco en energía, minería, transporte y tecnología, con hasta US$7.000 millones disponibles hacia 2027. Conforme lo anunciado hasta el momento, el esquema configura una hoja de ruta para canalizar financiamiento estadounidense hacia sectores considerados estratégicos y, al mismo tiempo, profundizar la integración de la producción argentina con los mercados occidentales.

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El punto central es la posibilidad de movilizar hasta US$7.000 millones hacia 2027, aunque no se trata de un desembolso inmediato ni de una inversión ya comprometida en su totalidad. El acuerdo funciona como un marco para identificar proyectos y facilitar el acceso a préstamos, garantías, seguros e inversión privada.

El anuncio realizado en redes sociales por el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, puso el foco en el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico como una iniciativa para conectar la matriz productiva local con los mercados de Occidente a través de inversión del país del norte.

Estos son los principales lineamientos.

1. Hasta US$7.000 millones de financiamiento

Argentina y Estados Unidos establecieron un marco que contempla financiamiento por hasta US$7.000 millones hacia 2027 para proyectos de infraestructura y capacidad productiva.

Los recursos podrán canalizarse mediante organismos estadounidenses como el Export-Import Bank (EXIM) y la International Development Finance Corporation (DFC), además de buscar la participación de inversores privados.

La cifra no implica que los US$7.000 millones estén ya asignados: los proyectos deberán cumplir condiciones y obtener aprobación financiera.

2. Vaca Muerta aparece como una de las grandes prioridades

Una parte sustancial del apoyo apunta al desarrollo energético de Vaca Muerta, tanto para aumentar la producción como para ampliar su capacidad de exportación.

El acuerdo contempla herramientas para financiar infraestructura vinculada al petróleo y al gas, incluidos gasoductos, oleoductos, electricidad y capacidad de transporte.

El objetivo es reducir los cuellos de botella que hoy limitan cuánto puede producirse y exportarse desde la cuenca neuquina.

3. Argentina LNG concentra buena parte del financiamiento potencial

El proyecto Argentina LNG, liderado por YPF junto con ENI y XRG, ocupa un lugar destacado dentro del esquema.

EXIM presentó una propuesta preliminar por hasta US$6.000 millones para acompañar su desarrollo. Se trata todavía de una instancia indicativa y sujeta al avance y aprobación definitiva del proyecto.

El LNG aparece así como el proyecto individual de mayor escala dentro del paquete.

4. El litio y el cobre entran en la estrategia

El otro gran eje es la minería. Estados Unidos busca fortalecer cadenas de suministro de minerales críticos, con especial interés en el litio y el cobre argentinos.

El corredor apunta a conectar las provincias mineras del NOA con infraestructura ferroviaria, energética y portuaria para facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

No se trata sólo de financiar minas: buena parte del desafío está en construir la infraestructura necesaria para que esos proyectos puedan operar y exportar.

5. Ferrocarriles para bajar costos logísticos

El transporte ferroviario forma parte explícita del programa.

El esquema contempla identificar proyectos para rehabilitar y ampliar líneas de carga, entre ellas las vinculadas con las zonas productivas del norte argentino y Vaca Muerta.

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La lógica económica es reducir el costo de trasladar minerales, energía y otras cargas desde zonas alejadas hasta los puertos.

6. Puertos e Hidrovía forman parte del corredor exportador

El acuerdo no termina en las vías férreas o los ductos. También incluye infraestructura portuaria y vías navegables.

La Hidrovía Paraná-Paraguay aparece entre las áreas potenciales de cooperación, junto con la modernización de puertos y terminales de exportación.

El objetivo es que el crecimiento de la producción tenga capacidad suficiente de salida hacia el Atlántico.

7. Más redes eléctricas para minería y energía

Otro componente menos visible pero central es la infraestructura eléctrica.

Los proyectos mineros y energéticos de gran escala requieren nueva capacidad de generación, transmisión y distribución eléctrica. El acuerdo abre la puerta a financiar también ese tipo de obras.

En algunas provincias mineras, la disponibilidad de electricidad es uno de los factores que condicionan el desarrollo de nuevos proyectos.

8. Estados Unidos también busca participación para sus empresas

El respaldo financiero tiene además una contrapartida comercial.

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El corredor está diseñado para generar oportunidades para empresas estadounidenses proveedoras de tecnología, maquinaria, servicios e infraestructura, que podrán competir en proyectos o participar como contratistas y subcontratistas.

Por eso, el programa debe leerse en dos direcciones: busca atraer inversiones hacia Argentina, pero también ampliar la presencia empresaria estadounidense en sectores que requerirán grandes desembolsos durante los próximos años.

9. Tecnología y conectividad también entran en el acuerdo

El corredor incorpora además infraestructura digital y telecomunicaciones.

Aunque energía, minería y transporte concentran la mayor atención, el objetivo es integrar también redes tecnológicas que acompañen el crecimiento de las zonas productivas.

Esto incluye servicios asociados a operaciones industriales, logística y conectividad.

10. Argentina queda integrada a una estrategia regional de Estados Unidos

El corredor tiene además una dimensión que excede el financiamiento bilateral.

Se trata del primer corredor de la Partnership for Global Infrastructure and Investment en el Hemisferio Occidental, una iniciativa con la que Estados Unidos busca fortalecer cadenas de suministro consideradas estratégicas.

Argentina ocupa un lugar relevante por una combinación poco frecuente: dispone de petróleo, gas, litio y cobre, todos recursos que ganaron importancia en la agenda económica y energética internacional.

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