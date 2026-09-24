El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a negarse enérgicamente a intervenir en el desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. En la previa del encuentro de este jueves con su par chino, Xi Jinping, aseguró que la "Super Inteligencia" será "un tema principal" de la reunión bilateral, y afirmó que quiere dejarlo "exactamente donde está".

A través de un posteo en su red social Truth Social, el mandatario reafirmó su posición de no intervención sobre estos desarrollos tecnológicos desde nuevas regulaciones estatales ni restricciones de carácter internacional.

Trump recibió a Xi Jinping en EE.UU. y ambos países extendieron la tregua comercial hasta enero

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Los presidentes de China y Estados Unidos se encuentran en Washington en busca de acuerdos sobre desarrollo tecnológico y comercial. De cara al primer encuentro formal en la Casa Blanca, Trump aseguró en el posteo que su postura de no intervención "también es la de China".

El presidente republicano se remitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos para justificar su decisión, llamándolo su "barrera de protección" (guardrail). Es un juego de palabras, ya que esto es lo que los especialistas en IA piden para un desarrollo seguro de la tecnología.

El uso del término "Super Inteligencia" es una iniciativa de Trump, quien dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que sería un mejor término para lo que hasta ahora se llama inteligencia artificial, ya que ese nombre hace que esta tecnología "suene a falso".