Luis Rosales: "A Trump le irá mejor de lo que pronostican, va a retener el Senado y no empeorar en Diputados"

En el marco de una nueva edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), dialoga desde Nueva York con el periodista y especialista en asuntos internacionales Luis Rosales. En una ciudad convertida temporalmente en el centro del poder político global —saturada por la presencia de presidentes, reyes y diplomáticos de todo el mundo—, la conversación aborda las contradicciones de un organismo internacional criticado por muchos pero clave para el equilibrio global, la estrategia del Partido Republicano frente al electorado norteamericano y el particular estilo de Donald Trump, cuya condición de neoyorquino y figura antisistémica redefine las dinámicas de la prensa y la política en Estados Unidos.

Luis Rosales es periodista, analista internacional y consultor político, es licenciado en Administración por la Universidad Nacionalde Cuyo, posee un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano, en el año 2000 fue designado agregado turístico argentino para Estados Unidos y Canadá, desempeñando funciones desde el Consulado Argentino en New York. Además, fue candidato a Vicepresidente de la Nación en las elecciones presidenciales del año 2019, junto a José Luis Espert.

Muy buenos días Luis, Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Dónde te estamos entrevistando?

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Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gran gusto estar con vos.

¿Estás en Nueva York?

En Nueva York, sí, exactamente.

Bueno, contanos qué se vive allí en estas 48 horas intensas donde el mundo se mudó a Nueva York.

Bueno, es la capital del mundo Nueva York en esta semana. Viste que se cortan avenidas, se crean carriles especiales, para presidentes. Están aquí todos los presidentes, primeros ministros, reyes, emires, sultanes activos en el mundo. Es decir, que ejercen poder, que tienen poder, que gobiernan. Los hoteles son todos saturados, restaurantes saturados, en las esquinas se cruzan delegaciones de países que pueden estar hasta en guerra. Realmente hay infinidad de reuniones bilaterales, muchas multilaterales, todos los países tienen su momento en la propia asamblea. Y aquí lo que trasciende es lo que habla Trump, lo que habla Xi Jinping, lo que hablan los más importantes, y después en cada país se recibe con mucha importancia lo que dice el propio presidente de ese país. Pero en general las repercusiones de otros países aquí en Estados Unidos no son muy importantes.

Luis, ¿no hay una contradicción allí de que todos van y critican la inoperancia de las Naciones Unidas, pero están todos allí?

Hay una contradicción y además las Naciones Unidas finalmente cumplieron su objetivo, que era evitar una tercera guerra mundial. A ver, quien critica a las Naciones Unidas con tanta fuerza no tiene en cuenta ese tema. Fueron creadas básicamente para evitar una tercera guerra mundial y en eso han sido eficaces las Naciones Unidas. Ahora, ¿han resuelto otros problemas? O todos los problemas, no, para nada. La propia creación, la propia naturaleza de la estructura, de cómo fue el funcionamiento de las Naciones Unidas tiene que ver con esa desigualdad que hay en el mundo. Hay cinco países que tienen poder de veto, son los cinco triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Y el resto tiene voz nada más, pero prácticamente no tiene voto en cuanto a decisiones que obliguen a los países miembros, ¿no? Porque las decisiones de la Asamblea General, en las que todos tienen voz y voto, todos los países no son obligatorias, no son de cumplimiento obligatorio. Las del Consejo de Seguridad son de cumplimiento obligatorio. Obviamente que hay lugar para reformas, sí, claro que hay lugar para reformas, las Naciones Unidas han cumplido su rol inicial, su rol de origen que era tratar de evitar una Tercera Guerra Mundial y eso se ha logrado.

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Luis, los norteamericanos, más allá de los neoyorquinos que ven que, bueno, el tránsito se complica durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y de cara a las elecciones que tenemos ahora pronto de medio término en Estados Unidos, ¿Le asignan importancia?¿Es un tema general?¿Es un tema de agenda lo que sucede en las discusiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Y podríamos decir, en general, la política exterior norteamericana o el tema eleccionario, como pasa en muchos países, inclusive en la Argentina, el tema económico local termina siendo determinante.

Bueno, siempre se dice que en las elecciones norteamericanas vos tenés que traducir. En Estados Unidos el tema internacionales un poco más importante que en otros países porque tiene mucha presencia Estados Unidos, pero tenés que traducir siempre la repercusión interna de los temas externos. Es decir, a ver, ¿Qué tema importa de política exterior? Los que tengan alguna repercusión interna importante o tengan algún lobby importante aquí que haga ruido. Israel importa porque el lobby israelí en Estados Unidos es muy importante y la población de religión judía y.es muy alta en algunos estados. Entonces, en esos estados ese tema es importante. El tema de Cuba es muy importante porque en la Florida los cubanos americanos son muy influyentes y te pueden hacer ganar o perder una elección. Los temas de narcotráfico son importantes porque tienen repercusión en la política interna, claramente, y porque es un flagelo que afecta a la población norteamericana. Tenés que ir traduciendo tema por tema qué repercusión tiene adentro de los Estados Unidos. Los temas de las guerras en general tienen repercusión, las guerras en las que participa Estados Unidos, básicamente por la influencia que puede tener por el impacto que puede tenerlas imágenes de soldados norteamericanos llegando en las body bags, en las bolsas esas que reemplazan a los féretros cuando traen a los cadáveres de los soldados. En ese aspecto puede ser muy impactante. Si repercute en la economía una determinada guerra como la de Irán y el precio del petróleo, ergo el precio de muchos bienes que han aumentado aquí en Estados Unidos también es importante. Pero siempre traduciendo el efecto externo o el impacto externo en impacto interno.

Ahora, ¿puedo decir que desde el punto de vista por lo menos desde fuera de Estados Unidos pareciera Trump de los presidentes el más dedicado a tratar de ser presidente del mundo? Yo me acuerdo que el New York Times decía nosotros no cubrimos Estados Unidos. Eso lo cubre el Washington Post que está en la capital de Estados Unidos. Nosotros cubrimos el mundo porque Nueva York es la capital del mundo. Siendo Trump además un neoyorquino ¿es verosímil o plausible imaginar que es el presidente más internacionalista para decirlo de alguna manera que está más preocupado de ser presidente del mundo que de las cotidianidades de la vida interna de los Estados Unidos?

Hay algo de eso, claro. Es un muy buen punto de vista, Jorge. Los neoyorquinos son muy internacionales. Viste que aquí están los head quarters, es decir, las sedes centrales de casi todas las grandes empresas o de muchas de las grandes empresas a nivel mundial. Y aquí en Nueva York en general se piensa a nivel global. Lo que en Argentina vos te demanda, el esfuerzo que te demanda en Argentina conocer al presidente de tal o cual compañía de la Argentina, acá lo hacés y conocés al presidente mundial de la compañía. Es así. Es así. Es muy internacional este ámbito, el ámbito de Nueva York. Es un buen punto de vista que un neoyorquino pueda sentirse presidente del mundo.

Me preguntaba eso cuánto afecta, y voy de cara a la pregunta, a las elecciones. ¿Cómo imaginas el escenario electoral de la evaluación de un presidente a dos años que se ha dedicado fundamentalmente a intervenir en el escenario internacional?

Bueno, el país está dividido en dos mitades, un poquito más ahora tal vez para los demócratas y un poquito menos para los republicanos, pero básicamente partido por mitades. Algunos te dicen que la elección va a ser muy buena para los demócratas, argumentando por el lado de donde viene tu pregunta, es decir, que se está dedicando poco, que ha habido inflación, etc. Y otros te dicen, cuidado, que el gran tema, y cuando ves la televisión norteamericana, la publicidad de Trump funciona a través, o está toda basada o orientada a tratar de posicionar al Partido Demócrata como el Partido Socialista de América. Y Trump diciendo que Estados Unidos nunca va a ser socialista, comunista o marxista. Porque los demócratas han elegido candidatos muy extremos en muchos lugares. Según algunos especialistas, esa es una tendencia del Partido Demócrata. Después de perder una elección a nivel nacional, por la que perdieron con Trump el año pasado, en general el Partido Demócrata tiende a extremar sus posiciones corriéndose a la izquierda. Bueno, hay para todos los gustos argumentos de quién va a ganar las elecciones, más argumentos en la prensa, muchos más a favor del Partido Demócrata. Pero hay muchos especialistas que te dicen, cuidado, que puede haber todavía grandes posibilidades de que el Partido Republicano, por lo menos, conserve la cuota de poder que tiene actualmente.

¿Y los medios de comunicación en ese sentido cuánto atravesado están por el conflicto que tiene el propio presidente Trump con los medios de comunicación? Aquellas cadenas noticiosas que le impidió entrar a la Casa Blanca. ¿Cómo se vive la relación de...Trump con los medios de comunicación?

Bueno, está muy dividida también el espectro, pero con una amplia mayoría de medios en contra de Trump, te diría. Claramente, desde el New York Times para abajo, todos están muy en contra del presidente Trump, salvo la cadena Fox News y la cadena News Max. El resto en general...Ahora CBS está, como fue comprada Paramount por un grupo conservador, CBS está por primera vez corriéndose un poco más de las posiciones habituales. CBS es una de las grandes, bueno, vos lo sabés muy bien, una de las grandes cadenas abiertas de televisión, CBS, ABC y NBC. Es la primera vez que CBS empieza a moverse un poco, CBS es un enorme portaaviones, que es correrse un poco más hacia la derecha.

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Y en ese punto, cuando vos lo comparás con 2017, 2016, que Trump también tenía al New York Times en contra, hoy la prensa en mayor proporción está en contra de Trump de lo que estaba en su primera presidencia, y si eso, lo beneficia o lo perjudica, si Trump lo hace a propósito y logra más adhesión en sus partidarios siendo crítico del periodismo, o lo afecta electoralmente. Él ya ganó con todo el periodismo en contra. La pregunta es si más periodismo en contra termina afectándolo electoralmente o al revés.

Bueno, creo que...Para contestar objetivamente tu pregunta, me parece que está parecido la división de aguas entre los medios que están a favor y en contra. Está parecida a la elección anterior o a la presidencia anterior. Ahora, todo esto hay que en marcarlo dentro de la teoría de los candidatos antisistémicos. Trump sigue siendo antisistémico en ese sentido, a pesar de ser ya presidente por dos términos, por dos términos, estando ya a la mitad del segundo mandato, sigue pareciendo como un antisistémico en donde se fortalece muchas veces con la crítica, al igual que los antisistémicos en otras partes del mundo. La crítica los alimenta, los fortalece, en vez de debilitarlos. Lo que habitualmente a un candidato común y corriente de otra época hubiera significado tal vez el fin de una carrera política, tener todos los medios en contra, aquí muchas veces, como señalabas bien vos, Jorge, termina alimentándolo, fortaleciéndolo. Es una paradoja, pero bueno, es como se están dando las elecciones en los últimos tiempos. Trump se fortalece dentro de sus sectores, de los sectores que lo siguen, porque tiene la prensa en contra, ahora se debilita en los otros sectores. El tema es cuánto de la población americana integra un sector y el otro, y eso va variando. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que vos tenés que ver para ver si termina debilitándose en...

Luis, ¿cuál es tu pálpito de qué va a pasar en las elecciones? Creo que se descuenta que va a perder representantes. ¿Qué va a pasar en el Senado y cuál es tu pálpito?

Yo creo que va a ser un mejor resultado de lo que los medios anuncian.

O sea, que va a retener el Senado.

Por lo menos, por lo menos.

Por lo menos, puede ser incluso mejor en Diputados también.

Hasta mejor en diputados, por una serie de cuestiones de ingeniería electoral que son largas de explicar, pero han cambiado algunos circuitos electorales. Cuando vos vas a empezar a analizar en detalle la elección, hay algunas posibilidades que el sistema le está dando a Trump ahora, pero bueno, iremos viendo, porque... Está difícil de predecir.

Te llamamos entonces más cerca de las elecciones y mantenemos nuestro contacto de siempre, Luis. Te mandamos un fuerte abrazo.

Al contrario, un gran gusto, Jorge. Hasta luego.

MEG