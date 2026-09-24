Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump "restablecer de inmediato" el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MS NOW y Politico, cuyas acreditaciones de prensa habían sido vetadas por decisión del Gobierno.

Los tres medios habían presentado una demanda conjunta contra la medida y argumentaron que el veto violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa. La administración Trump había expulsado a los periodistas de esos medios por difundir lo que calificó como “noticias falsas”.

El juez federal Timothy Kelly sostuvo que la revocación de las acreditaciones "probablemente vulneró los derechos constitucionales de los periodistas al debido proceso". En su resolución, consideró que "las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive de un interés protegido constitucionalmente".

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La decisión establece que las acreditaciones de "los trabajadores de CNN, MS NOW y Politico deberán ser restituidas de manera inmediata". La medida permanecerá vigente durante 14 días o hasta que el tribunal disponga otra cosa.

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El magistrado señaló además que su decisión no puede ser apelada de forma inmediata. De esta manera, los periodistas de los tres medios podrán recuperar temporalmente el acceso a las actividades de la Casa Blanca mientras continúa el proceso judicial.

Al igual que el presidente Milei en Argentina, Trump lleva tiempo arremetiendo contra los medios que cuestionan su gestión y ha calificado a la prensa como “enemiga del pueblo”. El veto coincidió con un momento de baja aprobación para el mandatario y con el riesgo de que su Partido Republicano pierda el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre.

“El fallo es una victoria para los medios de comunicación que luchan por cubrir a un presidente que se ha enfrentado repetidamente a la prensa”, reaccionó MS NOW.

Antes del fallo, el Departamento de Justicia había argumentado que Trump puede “controlar el acceso de los periodistas a áreas presidenciales restringidas, como el Despacho Oval”. “El acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”, sostuvo.

“Seguridad nacional”

En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa de la Casa Blanca acusó a la cadena de noticias de “traficar con falsedades verificables sobre seguridad nacional y otros temas, y de publicar información sensible o clasificada”. Acusaciones similares se lanzaron contra MS NOW y Politico.

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El escrito a CNN mencionaba varios artículos sobre la guerra de Irán y otro sobre los planes de Trump de construir un búnker militar bajo el proyectado salón de baile del Ala Este de la Casa Blanca que, supuestamente, “revelaba detalles de construcción ‘ultrasecretos’”.

Theodore Boutrous, que representó a los medios de comunicación ante el tribunal el miércoles, le dijo al juez que Trump “no dijo nada sobre la seguridad nacional” en su publicación de Truth Social en la que anunciaba las prohibiciones.

“La idea de que los periodistas puedan ser castigados por el gobierno simplemente por informar sobre cuestiones de seguridad nacional (...) sobre las que el gobierno preferiría que no se informara es simplemente contraria a los principios de la Primera Enmienda”, señaló.

El juez Kelly afirmó que los artículos mencionados en las cartas remitidas a los tres medios eran “rutinarios”.

“El tribunal se muestra escéptico, al menos con los elementos presentados hasta ahora, de que el interés de los demandados por salvaguardar la seguridad nacional sea la verdadera motivación para revocar las acreditaciones permanentes de los demandantes o siquiera se vea favorecido por esa medida”, sostuvo el magistrado en referencia a las credenciales de prensa de la Casa Blanca.

A los periodistas de los tres medios se les negó el acceso a la Casa Blanca el sábado y se les confiscaron sus acreditaciones.

Trump TV

En un acto de solidaridad, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox habían anunciado el lunes que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN. La modalidad, conocida en inglés como “pool”, consiste en que el medio designado para cubrir un determinado acto comparte luego el material con el resto de las organizaciones periodísticas.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi 50 medios también presentaron un escrito ante el tribunal para solicitar que se revoquen las prohibiciones impuestas a CNN, MS NOW y Politico.

Además, el lunes por la noche, la Casa Blanca lanzó un canal de streaming llamado “Trump TV”: The Essentials Station, una suerte de canal MAGA sin filtros de “los momentos más importantes” de la administración, que la Casa Blanca vende como una alternativa al “ruido” de la prensa tradicional. Su primera transmisión fue un discurso viejo, en el Monte Rushmore, del 3 de julio.

“Primero, Trump expulsó a los medios independientes de la Casa Blanca. Ahora lanza lo que es, literalmente, televisión estatal para intentar tapar el hecho de que él y su administración corrupta le están fallando al pueblo. Es un comportamiento verdaderamente autocrático”, afirmó el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

El lunes, poco después de su debut, Trump TV llegó a un pico máximo de 8000 espectadores, antes de caer a la mitad. Este lunes por la tarde, cuando difundía la actividad del presidente en la ONU, había menos de 2000 personas conectadas. Nada que se asemeje a un éxito.

El popular presentador Jimmy Kimmel resumió la situación en su programa: “¿Se dan cuenta de lo mal que tienen que estar las cosas para que Fox News salga a defender a CNN?”

RM/ff