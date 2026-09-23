En RDC explicaron por qué la Casa Blanca invoca la seguridad nacional para justificar el veto a tres medios

El enfrentamiento entre Donald Trump y tres importantes organizaciones periodísticas de Estados Unidos escaló hasta los tribunales luego de que CNN, MS NOW y Politico fueran excluidos del acceso a la Casa Blanca. Las empresas sostienen que la medida afecta las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de prensa, mientras que la administración presidencial defiende la potestad de determinar quién puede ingresar al complejo.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó los argumentos que se encuentran en disputa y señaló que los abogados de la Casa Blanca incorporaron la seguridad nacional como fundamento del veto.

El reclamo judicial contra Trump

CNN, MS NOW y Politico permanecen sin acceso a la Casa Blanca desde el último sábado y recurrieron a la Justicia para cuestionar la decisión. Según Powell, las organizaciones sostienen que la medida vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

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"Las tres organizaciones se han presentado ante la justicia", señaló el corresponsal al explicar el avance del conflicto. La disputa busca determinar bajo qué condiciones la administración puede restringir el acceso de determinados medios a la sede presidencial.

El episodio también alcanzó la cobertura de actividades realizadas fuera de la Casa Blanca. Powell relató que una periodista de CNN que se encontraba acreditada para cubrir la Asamblea General de Naciones Unidas fue cuestionada públicamente por Trump por su presencia en el evento.

El argumento de la seguridad nacional

Mientras los medios cuestionan la prohibición por motivos constitucionales, los abogados de la administración Trump presentaron otro argumento ante los tribunales. Según Powell, la Casa Blanca sostiene que la presencia de esas organizaciones puede representar un riesgo para la seguridad nacional.

El corresponsal marcó una diferencia entre ese planteo judicial y el argumento que había expresado Trump públicamente. "Los abogados están más bien poniendo toda la carga en esto de que presentan un riesgo para la seguridad nacional", indicó.

Trump había cuestionado anteriormente la cobertura de esos medios y los había acusado de difundir información falsa. En cambio, el argumento presentado ante la Justicia busca sostener que la administración cuenta con facultades para establecer quién puede acceder a determinados espacios de la Casa Blanca.

¿Un privilegio o un derecho?

Uno de los puntos centrales de la discusión judicial es la naturaleza del acceso de los periodistas a la Casa Blanca. La administración sostiene que ingresar al complejo presidencial constituye un privilegio y no un derecho automático.

"La administración Trump tiene el derecho a decidir quiénes ingresan a la Casa Blanca", resumió Powell al describir la posición de los abogados del Gobierno. El planteo es cuestionado por los medios afectados, que sostienen que la exclusión está relacionada con el contenido de sus coberturas.

El conflicto coloca nuevamente en primer plano la relación entre acceso presidencial y libertad de prensa, especialmente cuando las restricciones afectan a organizaciones específicas y se producen en el marco de una disputa pública con el mandatario.

Fox se suma al reclamo

La controversia tuvo además una consecuencia poco habitual: Fox se plegó a la protesta en respaldo de CNN, MS NOW y Politico. La participación de la cadena modificó el esquema de cobertura de las actividades presidenciales.

Powell destacó que la ausencia de los medios afectados y el respaldo de otras cadenas se hicieron visibles durante la cobertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando Trump participó de las actividades en Nueva York.

"Los principales eventos que están ocurriendo en la Casa Blanca no tienen cobertura en este momento", señaló el corresponsal. Según describió, normalmente las grandes cadenas envían sus equipos para cubrir las actividades presidenciales, algo que se vio reducido en este contexto.

La disputa por la información presidencial

El conflicto se desarrolla además en paralelo al avance de un canal de comunicación propio de la administración, identificado durante el segmento como Trump TV. La iniciativa busca ofrecer imágenes y contenidos directamente vinculados con las actividades de Trump.

Durante el intercambio se planteó que ese esquema funciona como una vía de comunicación directa del presidente, en línea con el uso de Truth Social y las redes sociales.