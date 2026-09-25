RDC: León XIV llegó a París y se reunió con Macron para debatir sobre inteligencia artificial y paz

El papa León XIV llegó a París y fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en un contexto de gran expectativa. “Hay una gran expectativa en la población, más allá de los feligreses, de los católicos, por la visita del Papa”, señaló el periodista Juan Luis Francia, al describir la recepción del Pontífice en Francia.

Durante su primera jornada, León XIV mantuvo una reunión con Macron y participó de una conferencia conjunta en la que la inteligencia artificial fue uno de los temas centrales. En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Francia también analizó la agenda papal, los mensajes sobre el diálogo y la paz y las expectativas por la próxima visita del Pontífice a la Argentina.

La agenda de León XIV en París y el diálogo con Macron

Según explicó el periodista, el mandatario francés planteó la necesidad de una regulación internacional de la inteligencia artificial para evitar que esta tecnología quede concentrada en pocas manos o se salga de control, una preocupación que también comparte el Pontífice.

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La agenda papal incluyó además visitas a la UNESCO, la Catedral de Notre Dame y el Estadio de Francia, antes de continuar hacia Lourdes y Metz. “León XIV en su discurso llama a promover el diálogo”, destacó Francia, quien remarcó el pedido del Papa para que Francia contribuya a la construcción de la paz.

El recorrido por París estuvo acompañado por una multitud. “Hay una especie de furor, podríamos decir, una especie de estrella del rock”, describió el periodista al referirse a la recepción popular del Pontífice.

La visita a la Argentina: agenda y expectativas

La presencia de León XIV también vuelve a poner el foco sobre la relación entre religión y política en Francia. Francia recordó la tradición laica del país y señaló que Macron no participará de las misas previstas durante la visita.

En paralelo, la próxima gira del Papa por el Cono Sur ya genera expectativa. León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú, con una agenda que contempla Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre.

Sobre las expectativas políticas que suelen acompañar las visitas papales, Juan Luis Francia sostuvo que “una visita de un papa nunca, más allá de lo que quieran tironear en los países que visitan, nunca tiene una lista política”. Y agregó: “Es la visita del papa, es la visita de un jefe de Estado”.

Finalmente, explicó que las giras papales requieren una invitación formal de los países anfitriones y que, en este caso, Argentina forma parte de un recorrido definido por León XIV para noviembre.