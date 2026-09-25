“El mercado empieza a mirar el riesgo electoral”: la advertencia de Sebastián Waisgold en RDEco sobre la suba del riesgo país

El riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la escena financiera argentina, con una seguidilla de subas que llevó el indicador hasta los 628 puntos básicos. El analista financiero Sebastián Waisgold explicó que el mercado comenzó a combinar factores internacionales con señales vinculadas a la economía argentina.

En el marco de Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Waisgold analizó el impacto de las tasas de interés de Estados Unidos, el riesgo electoral y la política de acumulación de reservas del Banco Central. Además, el economista Roberto Rojas abordó la situación de la economía real, el tipo de cambio y la relación entre la actividad productiva y la capacidad de pago del país.

La evolución del riesgo país y los factores internacionales

“El Riesgo País tocó los 405 puntos, algo que había bajado de una forma bastante vertical, y desde ese momento habíamos visto la posibilidad de que estemos ante un piso”.

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Según Waisgold, el contexto internacional también condiciona a los mercados emergentes. “Dentro de un contexto internacional bastante complicado, con cambio de presidente de la FED, con tasas de Estados Unidos que vienen subiendo, y bueno, también con factores locales, se empiezan a conjugar”.

Tasas internacionales y riesgo electoral

El analista señaló que los inversores comenzaron a incorporar al precio de los activos argentinos distintos riesgos vinculados al escenario local. “El mercado empieza a mirar, se empezó a anticipar bastante con lo que es, llamémosle, el riesgo electoral”.

También mencionó la política de acumulación de reservas del Banco Central y el dilema que enfrenta el Gobierno entre comprar dólares y evitar presiones inflacionarias. “Si bien el gobierno viene acumulando reservas, en el último tiempo no está comprando la cantidad o el ritmo que venía comprando”.

Y agregó: “El tema es que no quiere un rebote de la inflación, habíamos tenido varios meses de rebote de inflación, empezó a ceder lentamente y el gobierno no quiere que se le vuelva a escapar”.

Respecto de los bonos argentinos, Waisgold destacó el efecto de las tasas estadounidenses sobre los mercados emergentes. “Cuando sube la tasa libre de riesgo, eso inevitablemente te empuja a bonos, sobre todo emergentes”.

Y remarcó una particularidad argentina: “En Argentina tengamos presente que siempre el impacto es mucho más magnificado de los otros lugares, siempre tenemos alguna elección en el medio, algún factor.”

Economía real, tipo de cambio y capacidad de pago

Roberto Rojas puso el foco en la situación de la economía real y cuestionó que sus efectos puedan quedar desvinculados del comportamiento de los mercados financieros. “El mercado argentino y el parate económico, el cierre de industria, la cantidad de despidos, la baja de la casa nacional, trabajadores independientes en plataforma.”

Rojas también planteó cuestionamientos sobre la medición de algunos indicadores oficiales y reclamó mayor transparencia estadística. “El gobierno intervino al INDEC para seguir con un índice que ya no es representativo, un índice que tiene una canasta del 2004.”

Para el economista, esa situación incrementa la sensibilidad de Argentina frente a los acontecimientos externos e internos. “Cualquier cambio de tasas nos impacte, cualquier problema en Estrecho de Hormuz nos impacte. Si vienen las elecciones, impactan.”

En relación con el tipo de cambio, Rojas sostuvo que las señales provenientes del FMI también tienen incidencia sobre los mercados. “Claramente lo pidió el FMI en cada reunión, Kristalina dijo que el tipo de cambio se percibe atrasado, y eso es una señal que impacta en los mercados.”

Finalmente, vinculó la capacidad de pago del país con el desempeño de la economía productiva. “El parate económico también, porque finalmente, ¿qué demuestra nuestra capacidad de pago?”

Y concluyó: “Me parece que ahí está la clave justamente de este modelo, que ya se siente la recesión, se siente el desempleo, y eso finalmente termina impactando a los financieros, porque no está desacoplado totalmente”.