En "QR!", Jose Amore advirtió sobre el poder de las plataformas digitales para intervenir en las futuras elecciones

La analista política Jose Amore se tomó unos minutos durante la última edición de QR!, el programa de Pablo Caruso que se emite por +Perfil, para analizar el impacto de las plataformas digitales y las redes sociales en el futuro de las elecciones a partir de una restricción que afectó al presidente de Brasil, Lula Da Silva.

"Uno puede pensar ¿tiene consecuencia para Lula Da Silva plantársele a Donald Trump y a todo lo que representa? Y la respuesta pareciera ser que sí por la noticia de que Meta, la empresa de Mark Zuckerberg dueña de Facebook, Instagram, entre otras cosas, restringió la cuenta oficial de Lula Da Silva para segmentar y emitir publicidad en todas las redes sociales que el conglomerado Meta incluye a diez días de las elecciones", analizó.

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La analista política reflexionó: "Hay un gesto político muy contundente en esta decisión. ¿Qué dijo Meta? que había algunas actitudes, sin especificar cuáles, que incumplían las normas de la plataforma. Lo cierto es que limitaron el acceso del equipo de Lula a poder seguir segmentando la publicidad. La cuenta la reactivaron pero esto evidencia que hacen lo que quieren con los algoritmos y condicionan los términos que la democracia tiene para disputarse el curso de una elección".

"Es imposible pensar esta noticia sin traer el contexto en el que ocurre, no solo por las declaraciones de Lula en las Naciones Unidas, sino por la decisión que tomó hoy, que fue un anuncio muy importante en Brasil, de prohibir las apuestas online y tratar de imponer penas de hasta 6 años de prisión. Lula viene trabajando mucho en la forma de regular el impacto de las plataformas digitales, incluyendo el flujo de apuestas online, Pix es el principal medio por el cual los brasileños apuestan, y tienen los datos y eso les permite tener soberanía de los datos", agregó.

Sobre el contexto de la noticia, sumó: "Además, en 2024 Lula se puso de cara a Elon Musk que no acató una decisión del poder judicial de Brasil y por un tiempo estuvo suspendida la red social del país vecino, imaginate el coraje que tenes que tener para tomar esa decisión y bancarla políticamente".

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"¿Qué es lo que nos deja el saldo de esta noticia? Que efectivamente hay una muestra de que las democracias están ante un problema muy grande porque los estados nación tienen cada vez menos fuerza para plantársele a las plataformas digitales y a estos tecnomagnates que responden a un poder específico, en este caso al desregulado, al que busca la acumulación del capital infinita y eterna y toman de enemigos a presidentes como Lula", advirtió.

En particular sobre el caso del presidente brasileño, cerró: "No hay tantos casos de países en el mundo que estén teniendo una política efectiva de intervención y regulación, lo está logrando Lula. Esto nos permite pensar si las plataformas ya están en condiciones de torcer el rumbo de las elecciones o por lo menos condicionar el escenario en el que se dan".