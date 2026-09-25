El presidente de Brasil, Luiz Lula da Silva, busca su reelección en los comicios del 4 de octubre y, en campaña, lanzó un nuevo spot con una versión en portugués de “Lo que le pasó a Hawaii”, de Bad Bunny, utilizada con autorización del artista. Su mensaje gira en torno a la soberanía, los recursos naturales y la identidad brasileña, con un juego de palabras entre la selva y el apellido Silva: “Selva en latín es Silva. El pueblo brasileño siempre fue ‘da Silva’”.

Sobre esta base, el periodista Dante López Foresi destacó justamente la referencia a la selva. “Dice que cuando los portugueses llegaron se encontraron con la selva. ¿Quiénes estaban en la selva? Los brasileños. ¿Se acuerdan cómo mataron a @alferdez cuando dijo casi lo mismo?”, escribió.

Alberto Fernández compartió en su cuenta de X esa publicación y respondió con ironía: “No más preguntas, señor juez”. Así, volvió sobre la frase que había pronunciado en 2021, durante un acto en la Casa Rosada junto al entonces presidente español Pedro Sánchez: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos”.

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Fernández había atribuido la frase al escritor mexicano Octavio Paz, aunque posteriormente se señaló que esa formulación no correspondía al autor y que tenía similitudes con la canción “Llegamos de los barcos” de Litto Nebbia

El entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro reaccionó en redes sociales con una fotografía junto a representantes de comunidades indígenas y escribió: “¿No dirán que fue RACISTA contra los indígenas y los africanos que formaron Brasil?”.

Horas después, Fernández pidió disculpas por sus dichos. “A nadie quise ofender”, escribió, y agregó que la Argentina es un país diverso, con descendientes de pueblos originarios, europeos, africanos y de distintas comunidades.

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El spot de campaña dura menos de un minuto y comienza con imágenes de la Amazonia y distintos paisajes de Brasil.

Su narración está a cargo del actor brasileño Wagner Moura, quien introduce el concepto sobre el que se construye todo el spot: la relación entre “selva” y “Silva”. “Cuando los portugueses llegaron en 1500, se encontraron con la selva. Selva en latín es Silva. Quien nacía aquí, para ellos, era ‘de la selva’. El pueblo brasilero siempre fue ‘da Silva’”, plantea.

A partir de esa idea aparece la canción “Lo que le pasó a Hawaii”, incluida en el álbum Debí tirar más fotos, que Bad Bunny lanzó en 2025. El equipo del cantante confirmó que autorizó el uso de la canción para el spot.

Bad Bunny plantea, en la canción original, una mirada sobre la pérdida de territorio, identidad cultural y espacios de las comunidades locales, a partir de la historia de Hawái y su relación con Estados Unidos. La campaña de Lula trasladó esa idea al debate brasileño y la utilizó para hablar de la defensa del territorio y de los recursos naturales.

En la versión adaptada aparecen referencias a los ríos, las playas y las tierras raras de Brasil, mientras el video cuestiona la posibilidad de una injerencia extranjera sobre los recursos del país, con imágenes vinculadas con Donald Trump y el sector político de Flávio Bolsonaro, rival de Lula en las elecciones.

El mensaje se completa con una frase: “Brasil tiene un único dueño, que es el pueblo brasileño”.

El conflicto de Lula con Meta en plena campaña

El Partido de los Trabajadores (PT), denunció que la página oficial del presidente brasileño en Facebook fue deshabilitada y que la cuenta utilizada para sus anuncios electorales quedó restringida durante la campaña.

Según escribió en sus redes sociales, Éden Valadares, secretario nacional de Comunicación del PT, afirmó: “Ya interpelamos a META para que explique el porqué de esta medida, por cuál período, cuánto tiempo este error nos perjudicó". Además, señaló que analizan recurrir al Tribunal Superior Electoral (TSE) para obligar a la plataforma a explicar lo ocurrido.

Además, agregó que el PT viene denunciando desde diciembre un comportamiento que considera parcial por parte de las plataformas y reclamó “explicaciones inmediatas” y “absoluta transparencia”. Según Valadares, los “supuestos errores de programación” terminaron afectando a la campaña de Lula.

Es sabido que los dos principales espacios también reforzaron sus estructuras de voluntarios en internet para ampliar sus mensajes y llegar a los electores. A través de Direita Já, Flávio Bolsonaro cuenta con una red lanzada en julio por el diputado Gustavo Gayer, que funciona mediante una página web y grupos de WhatsApp.

Se distribuyen contenidos para compartir, incluidos unos 200 mensajes contra el PT, centrados en temas como la inseguridad y el costo de los alimentos. Según la propia plataforma, ya generó más de 50 millones de interacciones.

Por su parte, Lula lanzó Portavoces de Lula, una red de voluntarios que recibe consignas y contenidos de campaña a través de WhatsApp. De acuerdo con la información difundida, más de 140.000 personas participan de estos grupos.

MV/MSS