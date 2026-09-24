“Es muy difícil tener un desarrollo económico equilibrado”: el análisis en RDC sobre la economía de Brasil

La economía de Brasil mantiene una trayectoria de crecimiento, aunque las perspectivas apuntan a una desaceleración de la actividad y a una inflación más baja durante el próximo año. El contexto internacional y el aumento del precio del petróleo aparecen entre los factores que condicionan la evolución de los precios y el desempeño económico.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil, Eleonora Gosman, analizó el escenario económico del país y el impacto de los combustibles sobre el costo de vida. También se refirió a los subsidios aplicados por el gobierno de Lula da Silva y planteó el potencial de los biocombustibles para abaratar la energía en Argentina.

Brasil sostiene el crecimiento, pero enfrenta una desaceleración

Gosman destacó la transformación económica y productiva de Brasil durante las últimas dos décadas, tanto en el sector agropecuario como en la industria. En ese proceso, señaló la influencia de las políticas de desarrollo impulsadas durante los gobiernos de Lula.

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Sin embargo, la corresponsal advirtió que el escenario actual presenta mayores dificultades para sostener una expansión equilibrada. "Es muy difícil tener un desarrollo económico equilibrado, funcionando, con una situación internacional que no es la que te favorece", sostuvo.

En ese marco, las perspectivas mencionadas durante el segmento apuntan a un crecimiento más moderado para el próximo año. Gosman también señaló que las proyecciones contemplan una desaceleración de la inflación.

Los subsidios a los combustibles para contener la inflación

El aumento del precio del petróleo representa una presión sobre los costos de transporte y, por esa vía, sobre los precios de los productos. En Brasil, el gobierno de Lula recurrió a subsidios a los combustibles con el objetivo de limitar el impacto de esa suba sobre la inflación.

Gosman consideró que la medida tiene un componente electoral, aunque también apunta a moderar el traslado de los aumentos a los consumidores. "Lo que ha hecho Lula es subsidiar, justamente, el combustible con la idea de que no pese tanto en la inflación", afirmó.

La corresponsal señaló que las estimaciones oficiales prevén una inflación más baja para el próximo año. No obstante, advirtió que el comportamiento de los precios no es uniforme y que algunos rubros, como los servicios, pueden registrar aumentos mientras otros productos mantienen sus valores o bajan por efecto de los subsidios.

La inflación y el impacto en el bolsillo de los brasileños

Durante el intercambio, Gosman aclaró que una inflación más moderada no significa que los consumidores dejen de percibir aumentos. La evolución de los precios depende de la combinación entre los bienes y servicios que suben y aquellos cuyos valores se mantienen contenidos.

"No es que no sientas en el bolsillo, sentís un poco de inflación", remarcó la corresponsal al describir la situación brasileña.

La comparación con Argentina permitió poner en perspectiva las diferencias entre ambos escenarios. Mientras en Brasil los subsidios pueden amortiguar parte de los aumentos, en Argentina el encarecimiento de los productos se refleja en el gasto cotidiano de los hogares.

El petróleo y las consecuencias sobre los precios

La suba internacional del petróleo impacta sobre los combustibles y puede trasladarse a distintos sectores de la economía. En países donde el transporte de mercancías depende del gasoil, el encarecimiento de la energía también puede repercutir en los costos de producción y distribución.

Durante el programa se planteó que el aumento del petróleo podría beneficiar a sectores energéticos argentinos en el mediano plazo, aunque en el presente representa una presión para consumidores y empresas.

En ese contexto, la política de subsidios brasileña busca moderar el efecto inmediato de los combustibles sobre los precios, aunque no elimina las presiones inflacionarias de otros rubros.

Biocombustibles: la alternativa que planteó Gosman para Argentina

Gosman también puso el foco en el potencial de los biocombustibles como alternativa para reducir el costo de las naftas. Señaló que Argentina cuenta con producción de etanol y se preguntó por qué no se utiliza más para mezclarlo con los combustibles fósiles.

Como referencia, mencionó que en Brasil se pueden realizar mezclas con una proporción de alcohol de hasta el 30%, según lo planteado durante el segmento. A su entender, esa alternativa podría contribuir a abaratar los combustibles y reducir su impacto ambiental.