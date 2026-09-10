En RDC se reveló que la película sobre Jair Bolsonaro quedó envuelta en una investigación por fondos públicos

La analista, Eleonora Gosman, evaluó en Ronda de Corresponsales por +Perfil que la película Dark Horse, centrada en la vida del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, quedó envuelta en una investigación judicial por el presunto uso irregular de fondos públicos. Gosman explicó que, “se filmó la película, está terminada y se iba a exhibir justamente esta semana, pero ¿qué ocurre? La distribuidora Europa Film decidió suspender, sin fecha anticipada, la exhibición”.

El conflicto gira alrededor del origen de los recursos utilizados para financiar el proyecto. Según Gosman, Bolsonaro negó que hubiera dinero estatal involucrado, pero la investigación apunta en otra dirección: “Pero lo cierto es que la película sí tiene financiación del Estado. ¿Legal? No, ilegal”.

El dinero de las enmiendas parlamentarias

Uno de los nombres centrales de la investigación es el del diputado federal Mario Prieto, quien además participa como actor en la película. Gosman señaló que, “hay un diputado federal, que además es actor en la película, que se llama Mario Prieto, que envió un millón de reales a la productora de la película para financiarla”.

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El origen de ese dinero está vinculado con las denominadas enmiendas parlamentarias, partidas que reciben diputados y senadores. “Resulta que los diputados y senadores reciben dinero por encima de sus salarios y se llaman enmiendas parlamentarias”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según la periodista, esas partidas tienen un objetivo específico: “Teóricamente es para financiar en forma exclusiva obras de carácter social en los distritos de donde son los diputados”.

Sin embargo, advirtió que, “ese dinero está prohibido usar para otros fines, cosa que no ha ocurrido en este caso”.

Allanamientos y una trama financiera internacional

La Policía Federal brasileña allanó el domicilio del diputado señalado y le prohibió salir del país. Paralelamente, la investigación apunta a movimientos financieros entre Brasil y Estados Unidos. Gosman describió la trama como “una cosa muy extraña, ¿no?” y explicó que parte del dinero habría pasado por un fondo dirigido desde Texas por Antonio Freixozú, vinculado con el entorno de Flavio Bolsonaro.

Según su relato, “de él salía el dinero de Borcaro para financiar la película de Javier Bolsonaro” y “iba de Brasil para Estados Unidos y ahí financiaba”.