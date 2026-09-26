Lula prohibe las apuestas deportivas y los casinos en línea en Brasil

A solo 9 días de la realización de las elecciones presidenciales, el mandatario brasileño Lula da Silva tomó una fuerte decisión: prohibió por decreto las apuestas deportivas y el funcionamiento en todo el país de los casinos en línea. La medida es provisional porque debe ratificarla el Congreso pero a partir del 6 de octubre las plataformas digitales ("bets") deberán cerrar sus operaciones.

Es una "medida necesaria, dura y drástica. Esto es como el cáncer: o extirpamos el tumor o nos matará", dijo Lula en un acto en Sao Paulo, en el que estuvo acompañado por varios de los integrantes de su gabinete de gobierno. El ministro de Economía, Dario Durigan, explicó que con esta disposición "no habrá ningún sitio, ninguna aplicación ni ningún patrocinio legal de apuestas" en el gigante sudamericano.

Durigan informó en esa conferencia de prensa que los apostadores podrán retirar de manera voluntaria los saldos disponibles hasta las 23:59 del 5 de octubre, mientras que entre el 7 y el 8 de octubre las empresas deberán informar a las instituciones financieras los valores correspondientes a cada cliente y los bancos realizarán las devoluciones entre el 9 y el 14 de octubre.

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Lula, además, fustigó a las empresas de apuestas por generar endeudamiento y ludopatía en el seno de las familias.

Las quejas de los clubes

Por su parte, los principales clubes de fútbol de Brasil protestaron debido a que deberán perder los ingresos por publicidad que reciben de estas plataformas digitales desde 2019. Las "bets" fueron permitidas en 2018, pero estuvieron sin reglamentación hasta 2023.

Flamengo, uno de los clubes más importantes del país y campeón vigente de la Copa Libertadores, se puso al frente de las protestas ante la decisión gubernamental. Argumentan que pierden 80 millones de dólares de ingresos. "No se puede crear una norma, conseguir que las empresas e instituciones se comprometan basándose en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio", se quejó la entidad carioca unas horas antes de que la medida se concretara. Trece de los 20 equipos de Primera División tienen a casas de apuestas como sus principales patrocinantes.

La medida firmada por Lula prohíbe nuevos contratos de publicidad, propaganda y patrocinio relacionados con las apuestas desde su publicación, mientras que los acuerdos vigentes podrán mantenerse hasta el 5 de octubre, y establece el bloqueo de transferencias bancarias hacia empresas identificadas con actividades vinculadas a las apuestas.

El mercado brasileño de apuestas movió 410.850 millones de reales (unos 79.023 millones de dólares) en el primer semestre de 2026, de acuerdo con la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda.

Flavio Bolsonaro, el principal candidato de la oposición para los comicios del 4 de octubre, calificó a la medida como "electoralista".

Las estrellas promocionan las apuestas

Varias figuras importantes del fútbol brasileño como Neymar (actualmente en el Santos) y Vinicius Junior (delantero del Real Madrid) son la cara visiblke de muchas publicidades que involucran a las marcas de apuestas deportivas. Además, la casa de apuestas Betano es patrocinante del Brasileirão (el principal torneo anual) y de la Copa de Brasil.

La Confederación Brasileña de Fútbol recibe unos 14 millones de dólares anuales por la aparición de la marca en el nombre de las competiciones.

Lula hizo de la prohibición de las "bets" su caballo de batalla electoral en estos últimos días.

La ofensiva contra las apuestas se convirtió en uno de los temas de la campaña de reelección de Lula, quien afirmó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el martes pasado que las plataformas convierten el "vicio de lucro".

Junto con la medida provisional, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que propone convertir en delito la explotación y operación de apuestas de cuota fija, con penas de 4 a 6 años de prisión y multa, además de sanciones de 2 a 4 años para actividades como publicidad, captación de apostadores y determinadas operaciones financieras vinculadas al sector.