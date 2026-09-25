RDC: Lula busca diferenciarse de Flávio Bolsonaro con un mensaje de estabilidad fiscal ante los empresarios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con referentes de la élite empresarial de San Pablo con un mensaje centrado en la responsabilidad fiscal y la estabilidad económica. El encuentro busca fortalecer el vínculo con uno de los sectores más importantes de la economía brasileña y consolidar su respaldo político.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman explicó que Lula pretende transmitir a los empresarios un compromiso con la estabilidad de las cuentas públicas y diferenciarse de Flávio Bolsonaro. Según la corresponsal, el mandatario busca que ese vínculo se traduzca en un eventual apoyo político.

Lula busca transmitir un compromiso con la responsabilidad fiscal

La reunión con los empresarios de San Pablo tiene como uno de sus ejes la estabilidad de las cuentas públicas. Según explicó Gosman, Lula buscará transmitir que “se compromete frente a los empresarios a no hacer nada que pueda perjudicar la estabilidad fiscal”.

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San Pablo concentra una parte central de la actividad económica brasileña y constituye un espacio estratégico para el diálogo con el empresariado. Durante el segmento, Gosman lo describió como el estado más productivo e importante del país por su peso en el Producto Bruto Interno (PBI).

La estrategia de Lula frente a Flávio Bolsonaro

Además del compromiso económico, el mandatario buscaría diferenciarse de Flávio Bolsonaro ante los empresarios. Gosman señaló que Lula pretende destacar la confianza que construyó con ese sector frente al nivel de conocimiento que existe sobre el dirigente opositor.

En ese sentido, la corresponsal sostuvo que “a él lo conocen, a Flávio no lo conocen”. También indicó que Lula buscaría instalar la idea de que el senador no ofrece el mismo grado de seguridad y previsibilidad que el actual presidente.

El respaldo empresarial, una pieza clave de la estrategia política

El encuentro con los empresarios se suma a una reunión anterior que, según recordó Gosman, se realizó el 31 de agosto en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente brasileño.

La cuestión central será determinar si el empresariado confía en el compromiso de Lula con la estabilidad fiscal y si esa confianza se traduce en un respaldo político. La periodista consideró que ese apoyo podría materializarse en una eventual segunda vuelta electoral.