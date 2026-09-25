RDC: el balance de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Norman Powell, analizó que el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington incluyó temas como comercio, inteligencia artificial y Taiwán.

La visita de Estado de Xi Jinping a Washington concluyó con un encuentro entre el presidente chino y Donald Trump, además de un recorrido por los Archivos Nacionales de Estados Unidos. “No se sabe mucho de resultados sustanciosos de la reunión”, señaló Norman Powell al describir el cierre de la visita. Trump y la primera dama recibieron a Xi Jinping y su esposa en la Casa Blanca, donde participaron de un té de despedida, aunque “no hubo declaraciones”.

Comercio, inteligencia artificial y Taiwán

Durante los tres días de reuniones, Trump y Xi abordaron diferentes aspectos de la relación bilateral entre Estados Unidos y China. Powell detalló que trataron “temas importantes de la extensa relación bilateral, como el comercio principalmente y ahora la inteligencia artificial y la situación de Taiwán”.

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El periodista también destacó que ambos líderes acordaron mantener el diálogo mediante nuevos encuentros internacionales. “Pero ambos mandatarios han acordado volver a reunirse en noviembre durante la cumbre Asia-Pacífico a realizarse en China y después en diciembre en la reunión del grupo de los 20 que se va a realizar en Florida”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Xi Jinping afirmó que ambos habían acordado fortalecer las relaciones bilaterales, mientras que Trump calificó las reuniones como productivas. Sin embargo, Powell marcó una diferencia entre las declaraciones oficiales y la evaluación de algunos analistas: “Los analistas políticos, sin embargo, dicen que hubo muy poco progreso visible, especialmente en materia de política”.

La tensión entre Estados Unidos, China y Taiwán

Taiwán también ocupó un lugar relevante dentro de la agenda bilateral. Sobre este punto, Powell remarcó que, “no ha habido grandes declaraciones de cambios en la tensa relación entre los dos poderosos países”.

Aún así, el periodista valoró la continuidad del diálogo entre Trump y Xi Jinping. “De todos modos, sin duda es positivo que los dos líderes se reúnan, que dialoguen y que acuerden volver a reunirse, porque de allí puede surgir algún tipo de mejora y alivio de las tensiones que hay actualmente”, sostuvo.