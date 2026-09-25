En RDC advirtieron sobre las consecuencias del despliegue militar francés en Arabia Saudita

Francia anunció el envío de tropas, armas y radares a Arabia Saudita para reforzar la seguridad de las instalaciones petroleras de Yanbu, una ciudad portuaria sobre el mar Rojo que, según el corresponsal Juan Luis Francia, fue blanco de ataques hutíes desde Yemen. La decisión del presidente Emmanuel Macron busca contribuir a la recuperación del flujo de crudo en medio de las tensiones regionales y la crisis energética.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Juan Luis Francia analizó las implicancias económicas y políticas del despliegue militar y advirtió sobre el riesgo de una escalada que involucre a Francia en un conflicto más amplio. La iniciativa también generó cuestionamientos de la oposición, que puso en duda la decisión de enviar tropas sin consultar a la Asamblea Nacional.

Francia enviará tropas a Yanbu para proteger las instalaciones petroleras

Macron anunció el despliegue militar en una entrevista con la televisión francesa TF1, en la que también abordó las medidas para contener el aumento de los precios de los combustibles. Según explicó Francia, el mandatario planteó una estrategia con dos ejes: la vía diplomática y una intervención directa para proteger la infraestructura energética saudí.

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El corresponsal señaló que por el puerto de Yanbu salen, según las cifras mencionadas por Macron, más de 5 millones de barriles de petróleo diarios. Las instalaciones petroleras y una base militar cercana habrían sido alcanzadas por ataques atribuidos a los hutíes desde Yemen.

En ese contexto, Francia decidió enviar efectivos, armamento y radares para reforzar la protección de la zona. El objetivo, de acuerdo con lo expuesto durante el segmento, es contribuir a que el flujo de crudo vuelva a la normalidad.

La crisis energética y las alternativas diplomáticas de Macron

En el plano diplomático, Macron propuso una moratoria para que Rusia y Ucrania dejen de atacar instalaciones energéticas, como refinerías y depósitos de combustible. Sin embargo, Francia señaló que esos ataques continuaban pese a la propuesta.

El presidente francés también planteó la necesidad de que Irán y Omán contribuyan a liberar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte de petróleo. Según el análisis del corresponsal, estas iniciativas buscan reducir la presión sobre los precios de los combustibles en Francia.

En paralelo, el Gobierno descartó por el momento algunas propuestas de la oposición para intervenir directamente sobre los precios, en contraste con medidas adoptadas en países como España e Italia.

El ataque a Yanbu y la tensión en torno al estrecho de Ormuz

Francia vinculó el despliegue militar con la necesidad de proteger una ruta alternativa para la exportación de petróleo saudí, en un contexto de restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz. Juan Luis Francia planteó que los ataques contra Yanbu podrían reducir todavía más el volumen de crudo disponible en los mercados.

El corresponsal consideró que el impacto sobre las instalaciones petroleras saudíes podría beneficiar indirectamente a Irán, aunque esa posibilidad fue presentada como una hipótesis. En sus palabras, el ataque podría interpretarse como "una acción coordinada con Irán".

La relación con Estados Unidos y el suministro de diésel

El despliegue francés también se produce después de una reunión entre Macron y el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York. Durante el segmento, Francia vinculó ese encuentro con la preocupación por una posible restricción de las exportaciones de diésel estadounidense.

Según el corresponsal, alrededor de la mitad del diésel que importa Francia proviene de Estados Unidos. Por eso, una eventual prohibición de las exportaciones podría agravar la situación energética francesa y generar un impacto económico considerable.

Francia planteó como hipótesis que Macron podría haber solicitado a Trump que no avanzara con esa medida y que el apoyo a Arabia Saudita formara parte del contexto de la negociación. Esa interpretación no fue presentada como un acuerdo confirmado.

La oposición francesa cuestiona el envío de tropas

La decisión de Macron generó críticas de Jean-Luc Mélenchon, dirigente de La Francia Insumisa y candidato presidencial, quien cuestionó el envío de tropas y misiles a Arabia Saudita. Según reconstruyó Francia, Mélenchon advirtió sobre el riesgo de que los efectivos franceses sean atacados y deban responder militarmente.

El dirigente sostuvo que el despliegue podría colocar a Francia en una situación de beligerancia. En ese marco, planteó que una eventual participación en una guerra requeriría la intervención de la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución francesa.

El corresponsal señaló que la decisión fue adoptada por el presidente sin pasar por una consulta parlamentaria. También advirtió que, según la interpretación de Mélenchon, el conflicto podría terminar involucrando a Francia en una confrontación con Irán, y no solamente con Yemen.