Ciberataque contra los organismos ferroviarios de España: en RDC se reveló el uso de IA para vulnerar el sistema

El ataque informático contra organismos ferroviarios de España habría utilizado inteligencia artificial para encontrar vulnerabilidades. Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), el periodista, Marcelo Molina, explicó cómo comenzó el hackeo, qué información fue sustraída y qué relación tiene el episodio con la creciente preocupación europea por las amenazas híbridas.

El ciberataque contra las infraestructuras ferroviarias españolas generó preocupación por la utilización de inteligencia artificial. Según explicó Marcelo Molina, el episodio tuvo como objetivo inicialmente la web de Adif y posteriormente alcanzó a Renfe. “Las características del ataque es que se usó inteligencia artificial, algo inédito hasta ahora en la agresión a la web de administraciones públicas españolas”, explicó.

De acuerdo con la información que presentó, el grupo atacante utilizó un sistema similar al que había permitido anteriormente generar ciberataques mediante inteligencia artificial. “Comenzó en la web de Adif, la IA buscó vulnerabilidades hasta encontrar un hueco, y desde allí saltaron a la nube de Adif, y luego ingresaron en las páginas en la web de Renfe”, detalló.

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Molina explicó además la diferencia entre ambas entidades: “Es la administración de la infraestructura ferroviaria de España. De hecho es la que hace todos los tipos de informes, la que estudia cuando hay un accidente, la infraestructura, las vías, maneja los cambios de vías, o sea, todo lo que es la operación concreta de los trenes. Lo otro es más, Renfe es más la empresa que vende los pasajes”.

Qué información fue sustraída

Uno de los principales interrogantes es qué datos quedaron expuestos durante el ataque. Molina señaló que se sustrajeron 500 GB de información y que todavía se analiza exactamente qué contenía ese volumen de datos. “Se han sustraído 500 GB de información, se está analizando exactamente qué contenido, pero se cree que la mayor parte corresponde a la base de datos de personas, de viajeros”, afirmó en +Perfil.

Sobre la información financiera, agregó: “Y por el momento no parece que hayan concedido datos de las tarjetas de crédito, ya que se almacenan en otra base de datos”.

El incidente fue denunciado y derivado al Centro Criptológico Nacional, organismo que asesora a las administraciones españolas en materia de ciberseguridad. Molina anticipó que podrían conocerse nuevos detalles en los próximos días: “Yo creo que el fin de semana vamos a tener más detalles, se va a ir ampliando esto”.