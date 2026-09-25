RDC: Lula toma ventaja en las encuestas para las elecciones en Brasil contra Flavio Bolsonaro

Las últimas encuestas muestran a Lula da Silva por delante de Flavio Bolsonaro de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. La analista, Eleonora Gosman, participó del debate en Ronda de Corresponsales (RDC) y se refirió a los números, el impacto de las medidas económicas del gobierno y el fuerte endeudamiento de las familias brasileñas.

Las últimas mediciones electorales muestran un escenario favorable para Lula frente a Flavio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. “Es muy difícil, uno se pregunta hasta qué punto las encuestas influyen en el electorado, hasta qué punto las encuestas no son reales o tienen defectos”, explicó Gosman al analizar las mediciones. Según la encuesta mencionada, “Lula supera en dos puntos a Flavio en la segunda vuelta. O sea, 47 Lula y Flavio 45”.

La especialista también señaló que la diferencia sería mayor en la primera vuelta: “Pero también dicen que en la primera vuelta se amplía esa diferencia y que Lula superaría a Flavio por 40%, frente a un 36% del senador opositorio”.

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La medición, según detalló, incluyó a 2.000 personas de 125 municipios. Sin embargo, Gosman advirtió sobre las diferencias entre los distintos estudios: “Bueno, es, digamos, está dentro de los márgenes imaginados, pero claro, otras encuestas le dan de otra manera”.

La economía, un factor central para el voto

En el análisis del escenario electoral brasileño, la economía aparece como uno de los factores que pueden influir en las preferencias de los votantes. Gosman explicó que algunas medidas impulsadas por Lula recién comienzan a sentirse entre la población: “Bueno, claro, hay algunas medidas que lanzó Lula, que recién ahora la gente está empezando a percibir, o a recibir, digamos”.

Para la analista, ese impacto podría adquirir mayor relevancia en una eventual segunda vuelta. “Con lo cual, eso puede modificar, no tanto para el primer turno, porque eso más o menos está jugado, pero sí para el segundo”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Endeudamiento de las familias brasileñas

Otro de los datos destacados fue el nivel de endeudamiento de los hogares. En ese contexto, Gosman señaló una posible medida del gobierno brasileño. “Por eso Lula está ahora por lanzar una nueva refinanciación de las deudas familias”, afirmó.