Milei sueña con un Cybertruck, pero gracias a él los argentinos compran cada vez más autos chinos

Javier Milei volvió a defender la apertura comercial y dejó en claro que no pretende limitar el ingreso de autos chinos a la Argentina, aun cuando esa posición marque una diferencia con la política proteccionista que impulsa su aliado político, el presidente estadounidense Donald Trump. Y aunque su anhelo personal sea pasear por Buenos Aires en un Tesla Cybertruck.

“Pueden comprar coches donde quieran. ¿Quién soy yo para decirlo?”, sostuvo Milei durante una entrevista con el editor jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, realizada en Nueva York. Y agregó: “Lo que compran los argentinos es su problema”.

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Las declaraciones se producen en un momento en el que las automotrices chinas ganan presencia en el mercado argentino y China profundiza su peso como socio comercial del país. Según señaló Bloomberg, el gigante asiático está cerca de superar a Brasil como principal socio comercial de la Argentina.

El crecimiento del intercambio no se explica solamente por las exportaciones de materias primas, entre ellas la soja. También empieza a hacerse visible en el mercado automotor, con la llegada y expansión de fabricantes chinos como BYD.

Una diferencia con Trump por los autos chinos

La posición de Milei contrasta con la adoptada por Estados Unidos. La administración de Trump mantiene una estrategia orientada a proteger a la industria automotriz estadounidense frente al avance de los fabricantes chinos.

BYD, una de las mayores compañías de vehículos eléctricos del mundo, no comercializa actualmente sus automóviles en Estados Unidos. Milei, en cambio, aseguró que no piensa adoptar restricciones similares en la Argentina.

El Presidente evitó, sin embargo, cuestionar la estrategia estadounidense. “No puedo dar recomendaciones a otro gobernador o presidente en el mundo porque no conozco sus situaciones ni sus restricciones”, afirmó en diálogo con Bloomberg.

Y volvió a elogiar a Trump: “Si quieren mi opinión sobre Trump, es un presidente maravilloso”.

La postura expone una diferenciación entre el alineamiento político y diplomático de Milei con Washington y la estrategia comercial que pretende aplicar en la Argentina. Desde su perspectiva libertaria, el mandatario sostiene que la elección sobre qué vehículo comprar debe quedar en manos de los consumidores.

Del enfrentamiento con China al pragmatismo comercial

La relación de Milei con China también cambió desde la campaña electoral de 2023. Antes de llegar a la Casa Rosada, había cuestionado duramente al gobierno chino y asegurado que no negociaría con países comunistas. Sin embargo, una vez en el poder moderó esa postura a medida que quedó en evidencia la importancia de China para el comercio exterior argentino.

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El vínculo económico entre ambos países incluye las exportaciones agroindustriales, las importaciones de bienes industriales y tecnológicos y los acuerdos financieros entre los bancos centrales.

La apertura del mercado automotor suma ahora un nuevo capítulo a esa relación, en momentos en que distintas marcas chinas buscan ampliar su presencia en la Argentina.

El Cybertruck con el que fantasea Milei

La entrevista también dejó un costado más personal del Presidente. Milei contó que fantasea con circular por las calles de Buenos Aires en un Tesla Cybertruck negro, decorado con un león dorado. “¡Sería maravilloso!”, respondió cuando Bloomberg planteó esa posibilidad.

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El Presidente mantiene desde hace tiempo una relación cercana con Elon Musk y ya visitó al empresario en las instalaciones de Tesla en Texas.

Según consignó Bloomberg, Tesla viene preparando el terreno para desembarcar en la Argentina, un movimiento que podría concretarse el próximo año.

De ocurrir, Milei tendría más cerca la posibilidad de cumplir aquella imagen que él mismo vinculó con una estética de “Batman”: recorrer Buenos Aires al volante de un Cybertruck negro con un león dorado.

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