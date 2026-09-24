Un diputado británico acusó a China de financiar el reclamo de Milei por Malvinas

Un importante diputado conservador británico acusó a China de favorecer el reclamo argentino por las Islas Malvinas mediante su respaldo financiero al gobierno de Javier Milei. La denuncia fue realizada por Tom Tugendhat, secretario de Exteriores en la oposición británica, en medio de la escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago.

Durante una intervención en la London Defence Conference, Tugendhat sostuvo que Beijing está detrás de los reclamos territoriales de Argentina y Mauricio. “Sigan el dinero y encontrarán a Beijing detrás de las reivindicaciones de Argentina y Mauricio”, afirmó.

Tom Tugendhat

El dirigente británico vinculó su acusación con el swap de monedas entre Argentina y China, al señalar que Milei renovó un acuerdo financiero por unos 18.000 millones de dólares, pese a sus críticas previas a los vínculos con gobiernos comunistas.

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“Mientras Argentina mantenga ese swap, no es verdaderamente libre”, sostuvo Tugendhat, quien también mencionó declaraciones del enviado del presidente estadounidense Donald Trump para la región como respaldo a su argumento. La interpretación sobre una supuesta intervención directa de China en el reclamo argentino constituye una acusación política del dirigente británico y no una conclusión independiente establecida por esas fuentes.

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Las declaraciones de Tugendhat se produjeron apenas un día después de que Javier Milei llevara el reclamo argentino por las Malvinas ante la Asamblea General de la ONU. Durante su discurso en Nueva York, el Presidente cuestionó a Naciones Unidas por, según planteó, “mirar para otro lado” frente a la disputa de soberanía con el Reino Unido.

Milei calificó a las Malvinas como una “causa nacional” y cuestionó la explotación petrolera en aguas próximas a las islas. También sostuvo que el principio de autodeterminación no debía aplicarse a los habitantes del archipiélago y reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía.

Discurso Javier Milei en la ONU

El conflicto también se intensificó durante septiembre por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas. El Gobierno argentino inició procedimientos contra empresas y personas vinculadas con la explotación de hidrocarburos, mientras que el Reino Unido defendió el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales.

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En paralelo, el gobierno británico ratificó que mantendrá su posición sobre las islas. La administración de Londres sostiene que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a decidir su futuro y utiliza como antecedente el referéndum de 2013, en el que una amplia mayoría votó por continuar como territorio británico. Argentina, en cambio, cuestiona ese argumento y sostiene que la población fue establecida después de la ocupación británica.

RG/fl