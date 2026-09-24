Milei critica duramente a la ONU por su actuación en la disputa por Malvinas

El presidente Javier Milei subió al estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas para reavivar los reclamos de Argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionar la utilidad de la institución.

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“Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos, fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados.”, dijo Milei en su discurso el miércoles.

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“Y como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas”, añadió.

Milei volvió a pedir al Reino Unido que negociara una “solución pacífica” y discutiera la explotación de los recursos naturales, al tiempo que afirmó que Argentina no esperaría a que la ONU actuara. También sostuvo que el derecho a la autodeterminación no debería aplicarse a los habitantes de las islas porque fueron asentados allí por la potencia colonizadora.

Milei ha intensificado significativamente las tensiones por las islas en las últimas semanas, al anunciar planes para sancionar a las empresas que operan licencias petroleras en el proyecto Sea Lion frente a sus costas sin permiso de Argentina. El presidente Donald Trump ha dado señales de simpatía hacia la posición de su aliado sudamericano, lo que generó alarma entre funcionarios británicos.

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El martes, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, dijo que explicó la posición de su país sobre las Islas Malvinas durante una reunión bilateral con Trump y que el presidente estadounidense la entendió.

“Defenderemos los derechos de los habitantes de las Islas Falkland a la autodeterminación y a seguir siendo británicos, y simplemente quería que el presidente supiera directamente de mí que esa es la clara posición británica, y entendió muy bien lo que le estaba diciendo”, señaló Burnham ante periodistas.

GZ