RDC: las preguntas incómodas que recibió Pedro Sánchez en Harvard sobre su entorno familiar y las causas judiciales

La exposición del presidente español Pedro Sánchez en Harvard estuvo centrada en los riesgos de la inteligencia artificial y el poder de las grandes empresas tecnológicas. “La temática era: la tecno-oligarquía amenaza a la democracia”, explicó el periodista Marcelo Molina.

Durante la conferencia, Sánchez cuestionó a las grandes compañías tecnológicas, reclamó regulaciones y planteó límites al desarrollo de determinados sistemas de IA. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Molina analizó además las preguntas de los estudiantes sobre las causas judiciales vinculadas al entorno del mandatario, el caso Pegasus, Venezuela y José Luis Rodríguez Zapatero.

La inteligencia artificial y las críticas a las grandes tecnológicas

Según el periodista, el mandatario español cuestionó a las grandes compañías tecnológicas, reclamó regulaciones y planteó límites al desarrollo de determinados sistemas. “Pidió ralentizar el desarrollo de la IA y pidió regulaciones como limitar la capacidad de automejora de los sistemas”.

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Sin embargo, el momento más incómodo llegó durante las preguntas de los estudiantes. “Le empezaron a preguntar por el entorno familiar y la corrupción de su gobierno, por Pegasus, por Ceuta y el cambio de posición en el Sáhara Occidental, y por su posición con Venezuela y Zapatero”, relató Molina.

Uno de los estudiantes, identificado como Peter, cuestionó a Sánchez por distintas causas judiciales relacionadas con integrantes de su entorno político y familiar. “Le preguntó por la condena de su hermano y por el juicio a su mujer, a Begoña Gómez”.

Molina destacó además la respuesta del presidente español sobre su esposa. “Dijo esos no son casos de corrupción ni escándalos, son otras cosas”, señaló.

Pegasus, Venezuela y Zapatero: las respuestas de Sánchez

Otro de los temas planteados fue el caso Pegasus y su posible relación con decisiones del Gobierno español. “Otra vez no quiso nombrar a Marruecos”, afirmó Molina al analizar la respuesta de Sánchez sobre el espionaje.

También surgió la situación de Venezuela y el vínculo con José Luis Rodríguez Zapatero. Según el periodista, Sánchez defendió elecciones libres y sostuvo que la decisión corresponde al pueblo venezolano, pero “no respondió sobre lo de Zapatero”.

Para Molina, la jornada dejó un saldo inesperado dentro de la visita presidencial. “Creo que son dos fallas o dos puntos negros que quedan de esta visita, inesperadas, sorpresivas y que no estaban dentro de los planes”, concluyó.

La polémica por las joyas vinculadas a Zapatero

El periodista también se refirió al nuevo capítulo de la polémica por las joyas vinculadas a Zapatero y a los recursos presentados para cuestionar una nueva tasación. En ese contexto, destacó la controversia generada por la comparación entre las joyas y regalos destinados al consumo. “El caso está regulado, los regalos se declaran”, sostuvo Molina.