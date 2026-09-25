Macron pidió crear una organización internacional para regular la inteligencia artificial: en RDC analizaron su propuesta

El presidente francés Emmanuel Macron volvió a poner el foco en los riesgos asociados al avance de la inteligencia artificial y en la necesidad de establecer mecanismos internacionales para anticiparse a sus posibles consecuencias. Según explicó el periodista Juan Luis Francia, el mandatario busca evitar que la sociedad repita con esta tecnología la experiencia que tuvo con las redes sociales.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Francia analizó las advertencias de Macron sobre los efectos de las redes sociales en la educación y la salud mental, así como los riesgos de que la inteligencia artificial quede concentrada en pocas manos o escape al control humano. El periodista también repasó la postura del papa León XIV sobre la denominación de esta tecnología.

Macron y la experiencia de las redes sociales

“Ya lo mencionó también en Nueva York, vine hablando del tema ya, en Nueva York lo vimos al lado del Primer Ministro de Australia y del Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, hablando sobre no repetir la experiencia.”

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Francia explicó que Macron compara el desarrollo actual de la inteligencia artificial con la incorporación progresiva de las redes sociales, cuyos efectos sobre la sociedad no fueron inicialmente dimensionados.

“A medida que se iban produciendo los adelantos tecnológicos y se iban incorporando en la vida cotidiana, no sabíamos bien qué efectos iba a tener, por ejemplo, en nuestros jóvenes.”

El periodista señaló que esa preocupación ocupa un lugar central en los planteos del mandatario francés, quien vincula el impacto de las redes sociales con distintos problemas educativos y psicológicos. “No sabíamos bien y vimos que, bueno, efectivamente ha traído una cantidad de trastornos psicológicos en materia de atención.”

Francia agregó que Macron también relaciona este fenómeno con los resultados educativos internacionales. “Se ven los resultados en PISA, por ejemplo, los resultados en el declive en materia de lectura, comprensión y matemática, y lo asocia todo a las redes sociales.”

Por eso, según explicó, el presidente francés sostiene que la inteligencia artificial requiere una estrategia preventiva. “Con el tema de la inteligencia artificial no nos tiene que pasar igual, no nos tiene que sorprender y tenemos que prever.”

Los riesgos de concentrar la inteligencia artificial

En ese marco, Francia explicó que Macron planteó ante el papa León XIV la necesidad de crear una organización internacional que permita evitar una concentración excesiva del poder tecnológico. “Macron abogó por una organización internacional para evitar que la inteligencia artificial se concentre en pocas manos y que esas pocas manos puedan imponer decisiones a toda la humanidad.”

El periodista identificó este punto como uno de los principales riesgos señalados por el mandatario francés, junto con la posibilidad de que el desarrollo tecnológico escape al control humano. “Otro de los riesgos que también mencionó es que la inteligencia artificial se vaya de control, se pierda el control por el ser humano.”

Francia vinculó ese temor con la velocidad de evolución de estas herramientas. “A partir de los avances exponenciales que se vienen experimentando, es otro de los riesgos.”

Así, resumió los dos principales desafíos planteados por Macron: “La hiperconcentración en pocas manos o que se pierda el control de lo que se llama inteligencia artificial.”

A su vez, Francia recordó que el papa León XIV cuestionó incluso la denominación utilizada para esta tecnología. “El Papa a esto lo corrige y dice que la inteligencia es una facultad humana y que no le deberíamos dar este nombre a esta tecnología.”