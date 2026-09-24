Visita del papa León XIV: cónclave entre el Gobierno Nacional y la Iglesia para que el 11 de noviembre sea feriado provincial

El Gobierno Nacional y las máximas autoridades de la Iglesia Católica mantuvieron un cónclave en la Casa Rosada con el objetivo de coordinar un operativo logístico, de seguridad y de movilidad ante la inminente visita oficial del papa León XIV. En el centro de la agenda de negociaciones destaca el pedido para decretar el miércoles 11 de noviembre como feriado provincial en la provincia de Buenos Aires y el territorio cordobés.

La iniciativa cobró mayor fuerza tras confirmarse que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, el poder ejecutivo provincial y Córdoba pedirán formalmente que tanto el martes 10 de noviembre como el miércoles 11 de noviembre sean decretados feriados provinciales en sus respectivas jurisdicciones.

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remarcó: “El nivel de coordinación que exige un evento de esta magnitud es inédito. Estamos trabajando de manera integrada con las fuerzas federales y las policías provinciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el propio Sumo Pontífice, con protocolos estrictos de prevención y un despliegue operativo continuo”.

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La posible aprobación del esquema de días no laborables o feriados en CABA, el territorio bonaerense y Córdoba permitirá un control de accesos más riguroso y una gestión eficiente del transporte público durante las jornadas de mayor convocatoria.

La medida busca facilitar la concentración masiva de fieles, mitigar el impacto en el tránsito urbano y garantizar el despliegue de las fuerzas de seguridad sin interrumpir el funcionamiento de los servicios esenciales.

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Alejandra Monteoliva sostuvo que, de acuerdo con las previsiones oficiales, se estima que siete millones de personas concurran a las diferentes actividades que se realizarán por la visita del papa León XIV. De dicho número, se prevé que dos millones asistarán a la misa que oficiará el Santo Padre en la Basílica de Luján.

El pedido de los tres distritos por la visita del papa León XIV: el impacto del feriado provincial en los servicios públicos

En caso de concretarse el pedido de los tres distritos, la declaración de feriado provincial el 10 y 11 de noviembre por la visita del papa León XIV abarcará: asueto administrativo y escolar en las jurisdicciones adheridas para despejar las rutas de acceso y los cascos urbanos.

Por otra parte, se reforzará la frecuencia del transporte público y servicios excepcionales hacia las zonas donde se desarrollarán las actividades oficiales del Sumo Pontífice.

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Por último, se hará foco en los planes de contingencia sanitaria a través de la disposición de postas de atención sanitaria y corredores de emergencia habilitados por las carteras de salud provincial e interjurisdiccional.

En los próximos días, los ejecutivos provinciales evaluarán los borradores de decreto para formalizar la medida y elevar los detalles definitivos de la agenda papal en el territorio nacional.

PM