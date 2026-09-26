Encuesta: cómo es la imagen del Papa León XIV a menos de dos meses de su visita a la Argentina

Después de casi cuatro décadas Argentina recibirá la visita de un Papa. Desde la llegada al país de Juan Pablo II en 1987 que se extendió por 6 días con una recorrida por 10 provincias pasaron 39 años: entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre se producirá la llegada del Sumo Pontífice, León XIV, quien tiene previstas actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y también en la provincia de Buenos Aires.

Ante este acontecimiento -el Gobierno nacional prevé que se movilicen alrededor de 7 millones de personas- la consultora Zubán-Córdoba realizó una encuesta online para medir la imagen del Santo Padre entre los argentinos.

El 68,5% de los consultados aseguró que tiene una imagen positiva, mientras que los rechazos fueron del 7,2%. Otro 9,7% dijo no conocerlo, mientras que un 14,6% se inclinó por el No sabe/no contesta.

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El apoyo trepó al 71,6% entre los hombres que participaron del relevamiento, y entre las mujeres fue del 65,9%. La imagen negativa estuvo pareja: 7,1% del sector masculino, contra un 7,4% del femenino. En el porcentaje de desconocimiento del Papa elegido el 8 de mayo del año pasado en el Vaticano es donde se encuentran las mayores diferencias: un 12% de las mujeres afirma no conocerlo; entre los hombres es de apenas el 6,7%.

En un país como el nuestro donde el casi el 60 por ciento de la población asegura que es católica, según el último estudio del Barómetro de las Religiones y las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se difundió este año, cuando se separó por grupo etario, el Sumo Pontífice acumuló el mayor porcentaje de imagen positiva entre los mayores de 60 años, con un 74% de respaldo.

El grupo que le sigue en ese aspecto es el de 31 a 45 años con un 69,2%. Luego se ubican los que tienen entre 46 y 60 años, con un 62,3% y por último los más jóvenes, de entre 16 y 30, donde el máximo jefe de la iglesia católica logró un 59,6% a favor y cosechó la mayor negatividad con un 16,4% de rechazo.

La visita de León XIV a la Argentina será entre el 8 y el 11 de noviembre. Tras su llegada ese domingo por la tarde, entre sus primeros movimientos estará la colocación de una ofrenda floral en Retiro ante el Monumento al Libertador General José de San Martín. Posteriormente se encontrará en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Por la noche tendrá un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Dormirá en la Nunciatura Apostólica en el barrio de Recoleta.

Para el lunes el siguiente destino será el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, que aloja a personas con diversos tipos de discapacidad. Ese mismo día se trasladará a Palermo donde oficiará la Santa Misa frente al Monumento a los Españoles. Por la tarde visitará la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en un encuentro que presidirá el arzobispo de Buenos Aires, José García Cuerva, con la participación de trabajadores, representantes gremiales y autoridades del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También irá al Palacio San Martín (sede de la Cancillería) para un encuentro ecuménico e interreligioso con representantes de distintas confesiones.

El martes 10 se trasladará a Córdoba. Recorrerá en el Papamóvil la ciudad capital desde la Escuela de Aviación Militar hasta la zona de la sacristía donde ofrecerá una misa. Almorzará en el Arzobispado y luego la comitiva irá a la Catedral cordobesa para una reunión con sacerdotes, seminaristas y religiosos.

Está previsto que en la última jornada en Argentina, bien temprano el Papa visite el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Después se trasladará a Luján, donde frente a la Basílica ofrecerá otra misa, que se espera sea multitudinaria. Para finalizar su itinerario irá a la Villa Marista de esa ciudad donde saludará a los voluntarios.

A raíz de estos eventos el lunes 9 será feriado nacional mientras que el 10 la misma medida regirá para Córdoba y el 11 para la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a las previsiones del Gobierno que conformó un comité especial con la participación de funcionarios de todas las jurisdicciones involucradas se espera que unas 7 millones de personas se movilicen durante las múltiples actividades que tendrá el Santo Padre. El periplo también incluirá otros países de Sudamérica como Uruguay y Perú, donde pasó gran parte de su vida pastoral.

La encuesta de Zuban-Cordoba se realizó con un cuestionario estructurado entre el 16 y el 19 de septiembre, a 2000 personas mayores de 16 años. Con un 95% de confianza y un error en el muestreo de +/- 2,19%.