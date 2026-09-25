El intendente de Luján contó cómo será la visita del Papa León: “Esperamos dos millones de personas”

La visita del Papa León XIV a Luján será uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año para la ciudad y demandará un operativo logístico de una magnitud inédita. El intendente Leonardo Boto estimó que podrían llegar hasta 2 millones de fieles para participar de la misa que el pontífice celebrará el próximo 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Boto detalló cómo se prepara la ciudad para recibir a la multitud.

El jefe comunal explicó que el operativo contempla distintos dispositivos de seguridad, movilidad, atención sanitaria y organización de los peregrinos, con patios preparados para contener a miles de personas y facilitar tanto la circulación como eventuales evacuaciones. También señaló el impacto económico que la llegada de visitantes ya genera en la ciudad, desde la ocupación hotelera hasta el alquiler de viviendas y espacios particulares, y destacó la tradición de Luján como destino de grandes peregrinaciones y encuentros religiosos.

Leonardo Boto es licenciado en Geografía por la Universidad del Salvador, y cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Administración en la Universidad de San Andrés. Además, realizó estudios de especialización en gestión de la creación de vida silvestre en la Universidad de Montana, en los Estados Unidos. Fue Director Nacional de Gestión de la Calidad Turística y ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Promoción Turística entre 2009 y 2013. Actualmente, se desempeña como Intendente de Luján desde el año 2019, y lidera los complejos preparativos logísticos y de seguridad vial para recibir la masiva visita del Papa León XIV, programada para el próximo 11 de noviembre, evento por el cual su gestión estima el arribo de hasta 2 millones de fieles a la Basílica de Luján.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Leonardo, Jorge Fontevecchia, los saludo. Mucho gusto. Usted calificó la visita de León XIV como un tsunami y, al mismo tiempo, le toca a usted el privilegio de ser quien lo reciba en su localidad, que será la única que va a visitar, además de Córdoba y la propia ciudad de Buenos Aires. Cuéntenos cómo lo siente usted personalmente, cómo se vive en Luján.

Bueno, a nivel personal lo siento como un privilegio, como una bendición. La verdad que es una responsabilidad muy grande y, a la vez, lo veo con muchísimo entusiasmo, y vamos a poner lo mejor para que salga todo bien. Un tsunami, refiriendome a la cantidad de gente. Nosotros estimamos más de un millón de personas que van a venir. Hay algún estudio de la Policía de la Provincia, del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que dicen que, si se da el feriado, pueden llegar hasta 2 millones de personas a venir. La verdad que son números, en todos los esquemas, son números impresionantes, son números imponentes. Y bueno, ya venimos hace unas semanas trabajando muy, muy fuerte para preparar a la ciudad, todo el operativo, que tiene diferentes fases: la parte de seguridad, la parte de movilización, que es otro tema, y la parte que denominamos nosotros de atención a ese peregrino, al visitante que va a llegar a nuestra ciudad. En principio, lo de movilización, porque tenemos que permitir que llegue la gente, más de un millón de personas, que llegue, que celebre, que participe de la misa y después que desconcentre y que eso se lleve adelante bien. Estamos estableciendo diferentes tiempos. La misa va a ser el miércoles a las 10 horas. Está definido el lugar, que es en la Plaza Belgrano, delante de la Basílica. Contiguo a la verja de la Basílica se va a montar el altar, el escenario, un gran escenario que va a recibir el altar mayor donde se va a celebrar la misa, la imagen de Nuestra Señora de Luján, donde seguramente va a haber cerca de 200 religiosos acompañando al Papa León, entre obispos, cardenales. Luego de eso, toda la plaza, en patios, corralitos, con sillas, recibiendo los invitados que designe la Conferencia Episcopal y lo que se termine de acordar. Y después, toda la avenida Nuestra Señora de Luján, prácticamente dos kilómetros, hasta la Autovía 7. También diferentes patios donde la gente va a poder concurrir, donde va a poder entrar, que están diseñados para permitir el ingreso del Papa Móvil, que están pensados para evitar avalanchas, evitar que lo típico de estos eventos, la presión de los de al fondo, termine impactando en los de adelante. Entonces, se arman diferentes patios que van a estar conteniendo más de 2.000 personas cada uno, donde se deja un camino transversal por si hay que evacuar a alguien a nivel sanitario, para poder hidratar a la gente, para poder circular. También es una celebración religiosa, está la Eucaristía para que casi 1.500 ministros puedan acercar la comunión a esa cantidad de feligreses que va a estar. Así que, bueno, trabajando mucho con los detalles, en coordinación con la Provincia, en coordinación con el Arzobispado local, para llegar de la mejor manera.

Leonardo, para la ciudad, no sé, para las pymes, para los hoteles, para los restaurantes, ¿qué significa esto? ¿Es algo que, al mismo tiempo, es una especie de remanso económico de una situación muy difícil que está pasando en los distintos municipios de la provincia?

A ver, sí, hay diferentes aspectos. Para algunos es incomodidad; para otros es la molestia de poner un día feriado, de no poder trabajar. Por ahí hay alguno que está muy cerca de la zona de concentración o dentro de lo que denominamos zona crítica, que puede tener alguna molestia, alguna restricción con el avance de las horas y la llegada del evento. Pero no cabe duda de que hay una enorme gama de posibilidades para mucha gente. Desde un montón de gente conocida que dice: “Me voy a lo de un pariente y alquilo mi departamento, alquilo mi casa”, y lo están alquilando muy, muy bien. Muy, muy bien, sea a extranjeros, a gente que viene de otras provincias. Familias que alquilan su jardín a una parroquia del interior, centros de jubilados, escuelas de fútbol, sociedades de fomento que alquilan su espacio para que se instale alguna parroquia y demás. Obviamente, la hotelería ya está al 100%. Tuvimos los índices de búsqueda más altos de los últimos dos años de toda la provincia de Buenos Aires, a través de las diferentes aplicaciones que reservan habitaciones de hotel. La hotelería ya está en gran parte reservada, lo mismo que las casas de alquiler. Y bueno, ahora hemos elaborado y estamos moviendo un registro de oferta excepcional para poder alojar gente, para poder generar zonas de estacionamiento y también, obviamente, una oportunidad para muchas familias, para mucha gente que elabora algo y lo puede vender esos días previos, a nivel comestible, desde un sándwich de milanesa hasta una tarta. Hay un montón de oportunidades que la gente lo va a aprovechar y que Luján tiene su tradición con las peregrinaciones y los grandes encuentros religiosos.

Pobreza en alza y la visita de León XIV: el desafío de Milei ante la llegada del Papa a la Argentina

Déjeme pasar ahora, Leonardo, al plano estrictamente político, electoral. El año próximo, la provincia de Buenos Aires atraviesa un intenso debate en la conducción del Partido Justicialista, en la elección inclusive del método para que se elija el gobernador, se elija el candidato a presidente. Cuénteme su propia visión y su propia participación en esta discusión.

Yo, Jorge, no tengo problema en responderle eso y lo que me pregunta a nivel político. Lo que le pido, por favor, que me entienda: cuando hablo, estoy hablando, dando notas en relación a Su Santidad o al Papa, prefiero no mezclar el tema político, por respeto a la investidura del Papa o al trabajo que venimos haciendo.

Le propongo lo siguiente, Leonardo: lo volvemos a entrevistar de acá a dos meses.

Por favor, Jorge, a disposición.

Y hacemos una entrevista exclusivamente sobre este tema. Total, el calendario electoral recién va a estar comenzando.

Totalmente. Le agradezco mucho.

Le mandamos un abrazo grande, le deseamos obviamente lo mejor a Luján, lo mejor con la visita del Papa, y nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo.

Muchas gracias.



LMM