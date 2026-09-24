Se estrenó la canción oficial para la llegada del Papa León XIV a la Argentina

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) presentó la canción que acompañará la llegada del Papa León XIV a la Argentina el próximo 8 de noviembre. Para definirla, se había organizado un concurso nacional y los ganadores fueron Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

La canción se denomina “Argentina con el Papa León” y fue la vencedora entre diversas piezas musicales compuestas por creyentes de más de 18 años. El concurso estuvo abierto desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre y el resultado fue definido por un jurado de expertos del ámbito musical y eclesial.

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“Argentina con el Papa León”: cómo es la canción que recibirá al Sumo Pontífice

El himno elegido para recibir al Sumo Pontífice está fuertemente vinculado con el lema de su visita, “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, presentado el pasado 21 de septiembre. El concurso impuso como temática base para la canción sus reflexiones pastorales expresadas en la exhortación Magnífica Humanitas 16.

El Papa León XIV estará en Argentina desde el 8 hasta el 11 de noviembre.

Estas se enfocan en la fraternidad, la construcción de la comunión y el compromiso social. “Sigamos preparándonos para la llegada del Papa León con alegría y esperanza”, motivó la CEA en e comunicado publicado junto con la canción a través de sus redes sociales.

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Letra completa de “Argentina con el Papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.

JSM